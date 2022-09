"Będę kierowała się trzema priorytetami". Pierwsze przemówienie Liz Truss na Downing Street

W swoim pierwszym przemówieniu przy Downing Street nowa premier Wielkiej Brytanii Liz Truss określiła priorytety, jakie będą jej towarzyszyły przy kierowaniu rządem: gospodarkę, energetykę i ochronę zdrowia. - Przekształcimy Wielką Brytanię w kraj, który będzie aspirował do wielkości. Będą bezpieczne ulice, każdy wszędzie będzie miał szansę, na którą zasługuje. Podejmę działania jeszcze dzisiaj i każdego dnia, aby to stało się rzeczywistością - mówiła. - Nie powinniśmy być przerażeni wyzwaniami, które przed nami stoją. Burza jest potężna, ale wiem, że Brytyjczycy są silniejsi od niej - oceniła.

- Co sprawia, że Wielka Brytania jest wielka, to nasze fundamentalne przekonanie, że wolność, przedsiębiorczość i fair play mają duże znaczenie. Nasz naród pokazał odwagę i determinację raz za razem. Teraz stoimy wobec nieprzyjaznej sytuacji światowej związanej z agresją rosyjską na Ukrainę oraz covidem. Czas zająć się sprawami, które powstrzymują Wielką Brytanię przed postepowaniem naprzód - oświadczyła.

Truss zwracała uwagę, że jej kraj potrzebuje "większych inwestycji, więcej miejsc pracy w każdym miasteczku, wiosce i mieście". - Musimy zmniejszyć obciążenia finansowe rodzin. Wiem, że mamy to, czego potrzebujemy, aby zająć się tymi wyzwaniami i je przezwyciężyć. Oczywiście nie będzie to łatwe, ale możemy to zrobić. Przekształcimy Wielką Brytanię w kraj, który będzie aspirował do wielkości. Będą bezpieczne ulice, każdy wszędzie będzie miał szansę, na którą zasługuje. Podejmę działania jeszcze dzisiaj i każdego dnia, aby to stało się rzeczywistością - zapewniła.