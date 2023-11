Atak niedźwiedzia w Bieszczadach. Hanna Gucwińska nie żyje. Wypadek amerykańskiego samolotu wojskowego

1. W południe pierwsze posiedzenie Sejmu X kadencji

Pierwszy dzień X kadencji Sejmu będzie mieć uroczysty charakter. Do Sejmu oprócz prezydenta Andrzeja Dudy , przybędą przedstawiciele najwyższych rangą władz państwowych, członkowie korpusu dyplomatycznego, byli prezydenci, marszałkowie Sejmu i premierzy, dowódcy Wojska Polskiego, przedstawiciele kościołów oraz związków wyznaniowych.

Pierwszą decyzją posłów X kadencji będzie wybór marszałka Sejmu. Kandydata na marszałka Sejmu może zgłosić co najmniej 15 posłów. Poseł może poprzeć tylko jedną kandydaturę. Bezpośrednio po wyborze marszałek Sejmu obejmie przewodnictwo obrad.

2. Atak niedźwiedzia w Bieszczadach

Niedźwiedź zaatakował w niedzielę w Bieszczadach mężczyznę. Do zdarzenia doszło w rejonie nieistniejącej wsi Hulskie obok Zatwarnicy. Mężczyzna trafił do szpitala.

O zdarzeniu poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna w Lutowiskach. "Dziś o godzinie 16:45 zostaliśmy zadysponowani w rejon dawnej wsi Hulskie obok Zatwarnicy do pomocy mężczyźnie zaatakowanemu przez niedźwiedzia. Na miejscu zdarzenia zastaliśmy już OSP Zatwarnica oraz GOPR, którzy jako pierwsi dotarli do poszkodowanego" - napisano na Facebooku.

Ratownicy mieli zastać mężczyznę przytomnego, z wieloma ranami, w tym na głowie, szyi, karku i rękach. Ranny mężczyzna przytomny przetransportowany do szpitala.

3. Wypadek amerykańskiego samolotu wojskowego

Oświadczenie w sprawie wypadku wydało w niedzielę Europejskie Dowództwo Sił Zbrojnych USA (EUCOM). "Wieczorem 10 listopada amerykański samolot wojskowy prowadzący operacje szkoleniowe we wschodniej części Morza Śródziemnego uległ nieszczęśliwemu wypadkowi i rozbił się" - napisano.

4. Hanna Gucwińska nie żyje

Hanna Stefania Gucwińska, z domu Jurczak, urodziła się 25 kwietnia 1932 w Warszawie. Z wykształcenia była zootechnikiem, pracę magisterską obroniła w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Od 1957 roku związana była z Ogrodem Zoologicznym we Wrocławiu. W 1962 roku wyszła za Antoniego Gucwińskiego (zmarł w 2021 roku - red.), wspólnie przez wiele lat pełnili funkcje dyrektorskie we wrocławskim zoo.