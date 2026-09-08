Pierwsze podziemne przedszkole w Ukrainie. Ma działać nawet w czasie alarmów lotniczych
"Nowa przestrzeń edukacyjna jest przeznaczona dla 260 wychowanków i umożliwia organizowanie pełnego procesu edukacyjnego w trybie stacjonarnym nawet podczas alarmów lotniczych" - poinformował we wtorek resort edukacji Ukrainy.
Obiekt uruchomiono w obwodzie charkowskim w miejscowości Pisoczyn. Jego podziemna część ma osiem pomieszczeń edukacyjnych, punkt medyczny, pomieszczenie do wydawania posiłków, sanitariaty i prysznice. Placówka jest wyposażona również w dwa niezależne źródła zasilania oraz generatory rezerwowe.
Kilkaset milionów na budowę schronów
Schron połączono ze znajdującymi się na powierzchni budynkami placówki bezpiecznymi przejściami, dzięki czemu dzieci i pracownicy mogą się do niego dostać bez wychodzenia na zewnątrz. Obiekt został również przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i osób o ograniczonej mobilności.
Budowę sfinansowano ze środków budżetu państwa, obwodu i samorządu lokalnego. W 2026 roku Ukraina po raz pierwszy przeznaczyła odrębną subwencję na budowę i wyposażenie schronów w placówkach przedszkolnych. Łączna wartość finansowania przekracza 972 miliony hrywien (około 81 milionów złotych).
Projekty są obecnie realizowane w dziewięciu obwodach Ukrainy, przede wszystkim w regionach przyfrontowych i najbardziej zagrożonych.