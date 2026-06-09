Świat Orban wybiera się w pierwszą podróż zagraniczną po utracie władzy Oprac. Justyna Sochacka |

Peter Magyar po wyborze na premiera Węgier Źródło wideo: TVN24, Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/OLIVIER MATTHYS

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Viktor Orban uda się do Brukseli 17 czerwca, aby spotkać się z liderami grupy Parlamentu Europejskiego, Patrioci dla Europy, jako przewodniczący swojego ugrupowania Fidesz. W spotkaniu weźmie udział między innymi premier Czech Andrej Babisz. Lidezy omówią stanowisko na szczyt Unii Europejskiej rozpoczynający się następnego dnia - podał tygodnik "HVG".

Podczas wizyty w Brukseli były premier Węgier zorganizuje również konferencję prasową.

Peter Magyar będzie reprezentował Węgry na unijnym szczycie

Szczyt Rady Europejskiej odbędzie się w dniach 18-19 czerwca. Węgry będą na nim reprezentowane przez nowego premiera Petera Magyara.

Powołana w 2024 roku grupa Patrioci dla Europy liczy obecnie 84 eurodeputowanych, w tym dwoje z Polski: Annę Bryłkę i Tomasza Buczka (Konferencja Wolność i Niepodległość). Jest trzecią najliczniejszą siłą w Parlamencie Europejskim.

Porażka Orbana

Tisza premiera Magyara zdobyła 12 kwietnia 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym, kończąc 16-letnie rządy Viktora Orbana. Wynik ten dał Magyarowi większość konstytucyjną.

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