Orban wybiera się w pierwszą podróż zagraniczną po utracie władzy
Viktor Orban uda się do Brukseli 17 czerwca, aby spotkać się z liderami grupy Parlamentu Europejskiego, Patrioci dla Europy, jako przewodniczący swojego ugrupowania Fidesz. W spotkaniu weźmie udział między innymi premier Czech Andrej Babisz. Lidezy omówią stanowisko na szczyt Unii Europejskiej rozpoczynający się następnego dnia - podał tygodnik "HVG".
Podczas wizyty w Brukseli były premier Węgier zorganizuje również konferencję prasową.
Peter Magyar będzie reprezentował Węgry na unijnym szczycie
Szczyt Rady Europejskiej odbędzie się w dniach 18-19 czerwca. Węgry będą na nim reprezentowane przez nowego premiera Petera Magyara.
Powołana w 2024 roku grupa Patrioci dla Europy liczy obecnie 84 eurodeputowanych, w tym dwoje z Polski: Annę Bryłkę i Tomasza Buczka (Konferencja Wolność i Niepodległość). Jest trzecią najliczniejszą siłą w Parlamencie Europejskim.
Porażka Orbana
Tisza premiera Magyara zdobyła 12 kwietnia 141 mandatów w 199-osobowym Zgromadzeniu Narodowym, kończąc 16-letnie rządy Viktora Orbana. Wynik ten dał Magyarowi większość konstytucyjną.