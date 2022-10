Pierwsza chętna do zastąpienia Liz Truss. Faworyt wyścigu mówi, że nie zamierza kandydować

Po rezygnacji Liz Truss Partia Konserwatywna rozpoczęła wybory nowego lidera. Brytyjski minister obrony Ben Wallace, wskazywany jako jeden z faworytów do zastąpienia Truss, ogłosił w piątek, że nie będzie się ubiegał o rolę lidera Partii Konserwatywnej, a w konsekwencji premiera. Zasugerował, że poprze poprzedniego szefa rządu Borisa Johnsona. Liderka Izby Gmin Penny Mordaunt jako pierwsza zadeklarowała oficjalnie w piątek po południu, że stanie do wyścigu.

Minister obrony mówi, że nie weźmie udziału w wyścigu o urząd premiera

Zapytany w piątek, czy zamierza ubiegać się o stanowisko lidera partii, Wallace odparł: - Musisz naprawdę, naprawdę myśleć, że to praca dla ciebie. Jeśli o mnie chodzi, mogę dodać, że czuję, iż największą wartość mogę wnieść w ministerstwie obrony, zapewniając bezpieczeństwo ludziom. To jest praca, którą wykonywałem i to jest praca, którą zamierzam nadal wykonywać. Nie zamierzam więc kandydować na premiera.

Kogo poprze potencjalny faworyt?

Jeśli chodzi o to, kogo poprze w wyborach, Wallace wyjaśnił, że musi rozważyć podejście kandydatów do pilnych obaw związanych z bezpieczeństwem kraju oraz ich plany w kwestii wydatków na obronność. Dodał, że uznaje również kwestię mandatu wyborczego oraz tego, że konserwatyści mieliby już trzeciego premiera od czasu wyborczego zwycięstwa w 2019 r. -W tej chwili skłaniałbym się ku Borisowi Johnsonowi - zadeklarował.

Pierwsza chętna do schedy po Truss

Troje faworytów

Aby zakwalifikować się do wyborów, pretendenci do przywództwa muszą do poniedziałkowego popołudnia uzyskać poparcie co najmniej 100 członków klubu poselskiego konserwatystów. Tak wysoki próg oznacza, że w wyborach może wziąć udział maksymalnie trzech kandydatów.