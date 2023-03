Komisarz UE Elisa Ferreira: nie możemy zapewnić normalnych wypłat. Premier Mateusz Morawiecki: nie ma problemu z Funduszem Spójności

Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował w czwartek, że "nie ma problemu z wypłatami z Funduszu Spójności". - Te wypłaty idą zgodnie z tym, co było zakładane - zapewniał w Brukseli, pytany o kwestię powiązania wypłat z Funduszu Spójności ze spełnieniem tak zwanych warunków horyzontalnych. W piątek powtórzył oświadczenie, że "nie ma problemów z funduszami spójności". Unijna komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira przekazała we wtorek, że "tak, jest problem w przypadku Polski w sprawie przestrzegania praw podstawowych".

- Nie ma problemu z wypłatami z Funduszu Spójności. Te wypłaty idą zgodnie z tym, co było zakładane. Na początku są zaliczki, teraz programy wchodzą w fazę projektowania, później realizacji. Zawsze tak jest, że najpierw muszą być wydatki certyfikowane, potem są kwalifikowane, potem wypłaty się odbywają. Żadnych negatywnych sygnałów od pani komisarz nie słyszałem ani pan minister (funduszy i polityki regionalnej Grzegorz) Puda, który za to odpowiada - mówił premier.

Morawiecki: komisarz poprosiła, abyśmy z pompą otworzyli Program Spójności

Premier: nie ma problemów z funduszami spójności

Komisarz Ferreira: do tego czasu nie możemy zapewnić normalnych wypłat

Komisarz Ferreira podkreślała we wtorek, że "wszystkie kraje muszą wypełniać warunki horyzontalne, ich spełnienie jest niezbędne, by mieć dostęp do funduszy, co jest powiązane z naszą odpowiedzialnością za pieniądze Europejczyków". - I tak, jest problem w przypadku Polski w sprawie przestrzegania praw podstawowych - powiedziała.