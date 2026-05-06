"Ważny krok" w relacjach Kijowa i Budapesztu. Ukraina odzyskała pieniądze i złoto

Węgrzy zatrzymali opancerzony konwój ze złotem i gotówką

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o "ważnym kroku" w relacjach jego kraju z Węgrami.

"Dzisiaj zwrócono środki należące do Oszczadbanku, które zostały zajęte przez węgierskie służby specjalne w marcu tego roku. Wówczas strona węgierska bezpodstawnie zatrzymała ukraińskich inkasentów. Ludzi udało nam się sprowadzić z powrotem wcześniej, a teraz środki (banku) w całości znajdują się już na terytorium Ukrainy" - napisał na X.

Ukraiński przywódca podziękował Budapesztowi za "konstruktywne podejście i cywilizowany krok" oraz osobom zaangażowanym w proces odzyskania pieniędzy po ukraińskiej stronie.

An important step in relations with Hungary – today, the funds and valuables of Oschadbank that were seized by Hungarian special services in March of this year were returned. At the time, the Hungarian side unlawfully detained Ukrainian cash-in-transit officers. We brought our… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 6, 2026 Rozwiń Zełenski o odzyskaniu środków z zatrzymanego przez Węgry konwoju Źródło: X

Zatrzymany konwój i napięcie na linii Kijów-Budapeszt

Na początku marca węgierskie służby zatrzymały dwa pojazdy należące do ukraińskiego banku wraz z siedmioma jego pracownikami. Przewozili oni przez terytorium Węgier 40 milionów dolarów, 35 milionów euro oraz 9 kilogramów złota z Austrii do Ukrainy.

Powodem do zatrzymania miało być "podejrzenie prania brudnych pieniędzy". Kolejnego dnia uwolniono pracowników banku i zapowiedziano wydalenie ich do Ukrainy. Zajęto jednak pieniądze i złoto. Tłem dla tego wydarzenia był spór o tranzyt rosyjskiej ropy rurociągiem Przyjaźń, który pod koniec stycznia został uszkodzony w trakcie rosyjskiego ataku.

Ówczesny premier Węgier Viktor Orban oskarżał Kijów o celowe blokowanie przepływu ropy. Z kolei Zełenski nazwał zatrzymanie konwoju "bandytyzmem", a szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha działania Budapesztu określił "częścią szantażu i kampanii wyborczej na Węgrzech".

Przyszły premier Węgier Peter Magyar po wygranych w kwietniu wyborach parlamentarnych zapowiedział odblokowanie unijnej pożyczki dla Kijowa. Warunkiem miało być wznowienie tranzytu rosyjskiej ropy. Ta popłynęła ponownie przez Przyjaźń pod koniec kwietnia. Magyar wyraził też chęć spotkania z Zełenskim na początku czerwca, po ukonstytuowaniu się nowego węgierskiego rządu.

