Świat "Chcieli wyrządzić wielkie szkody". Donald Trump o incydencie przed bazą RAF Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

W pobliżu bazy RAF Fairford aresztowano pięciu mężczyzn podejrzanych o przygotowywanie ataku terrorystycznego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leon Neal/Getty Images

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W niedzielę brytyjska policja aresztowała pięciu mężczyzn podejrzanych o planowanie ataku terrorystycznego w bazie lotniczej RAF Fairford. w której stacjonuje amerykańskie lotnictwo. Wcześniej otrzymała informację o trzech podejrzanych pojazdach, które zmierzały w kierunku bazy.

Służby w pobliżu bazy RAF Fairford Źródło zdjęcia: JUSTIN TALLIS/AFP/East News

Trump: chcieli wyrządzić wielkie szkody w naszej bazie

Do wydarzeń w Wielkiej Brytanii odniósł się prezydent USA Donald Trump. Jak powiedział dziennikarzom, do zatrzymania doszło w wyniku współpracy amerykańskiego i brytyjskiego wywiadu.

- Prowadzono w ich sprawie śledztwo. Chcieli wyrządzić wielkie szkody w naszej bazie, ale współpraca z Brytyjczykami świetnie zadziałała - mówił Trump po przylocie do Chicago na turniej golfa. Dodał, że wywiad USA miał ich "od dawna na oku".

Incydent przed bazą RAF Fairford

W niedzielę brytyjska policja poinformowała, że w związku z "poważnym incydentem" ewakuowani zostali mieszkańcy wsi Whelford, położonej w pobliżu bazy lotniczej Fairford.

Przekazano, że "specjalistyczna jednostka wojskowa ds. usuwania materiałów wybuchowych bada kilka pojazdów" w okolicach bazy. Na nagraniach z helikoptera uzyskanych przez BBC widać pozostawione na ulicy trzy białe furgonetki, przy których pracuje zdalnie sterowany robot saperski.

- Zatrzymano pięciu mężczyzn. Są podejrzani o przygotowywanie zamachu terrorystycznego oraz o przestępstwo związane z przepisami dotyczącymi materiałów wybuchowych - poinformowała na późniejszej konferencji prasowej policja.

Trwa śledztwo prowadzone przez siły antyterrorystyczne, które ma na celu wyjaśnienie "pełnego charakteru tego zdarzenia".

Śledczy badają, czy w udaremniony atak zamieszany był Iran - donoszą brytyjskie media. "Daily Telegraph" pisze, że policjanci uważają "irański trop" za najbardziej prawdopodobny. Na tak wczesnym etapie nie wykluczają jednak również motywacji islamistycznych lub ingerencji Kremla. O tym, że śledczy sprawdzają powiązania domniemanych napastników z Iranem informują też Sky News i "Times", także powołując się na anonimowe źródła.