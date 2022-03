Pięć tysięcy cywilów ewakuowanych z Sum. "Zawieszenie broni złamane tylko raz"

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk przekazała, że udało się ewakuować około pięć tysięcy cywilów z miasta Sumy na północnym wschodzie kraju. Wiele z tych osób to zagraniczni studenci. Osoby te wyjechały z miasta korytarzem humanitarnym. Jak poinformował szef Obwodowej Administracji Państwowej obwodu sumskiego, zawieszenie broni zostało złamane "tylko raz".

Ewakuacja uzgodniona ze stroną rosyjską

W Sumach korytarz humanitarny zaczął działać we wtorek przed południem i był czynny do godz. 21. czasu lokalnego. Według tamtejszych władz trasa korytarza była uzgodniona ze stroną rosyjską i prowadziła z Sum przez Łochwicz, Łubnie do Połtawy.