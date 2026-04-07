warto wiedzieć

Rekordowa misja Artemis II, niebezpieczna pogoda, Trump grozi Iranowi

rekord pobity
Załoga misji Artemis II znalazła się dalej od Ziemi niż jakikolwiek człowiek w historii
Załoga misji Artemis II znalazła się najdalej od Ziemi w historii. Niebezpieczny wiatr dał się we znaki w Poniedziałek Wielkanocny. Donald Trump grozi Iranowi "zniszczeniem w jedną noc". Ukraińcy zaatakowali flagowy okręt Rosji. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek, 7 kwietnia.

1. Rekord misji Artemis II

W poniedziałek o godzinie 19.56 naszego czasu załoga misji Artemis II znalazła się dalej od Ziemi niż jakikolwiek człowiek w historii - dzieliło ją od nas ponad 406 tysięcy kilometrów. Tym samym astronauci pobili rekord ustanowiony w 1970 roku przez członków misji Apollo, wynoszący około 400,171 tys. km.

Przed godziną 1 astronauci stracili kontakt z Ziemią, ponieważ Orion poleciał za niewidoczną z naszej planety stronę Księżyca. Fale radiowe nie były w stanie przeniknąć przez skalistą bryłę satelity. Niedługo potem astronauci znaleźli się w odległości nieco ponad 6545 kilometrów od powierzchni Srebrnego Globu. To najmniejszy możliwy dystans podczas tej misji.

Okrążyli Księżyc, mieli widoki jak z filmów science-fiction, teraz wracają na Ziemię

2. Groźna pogoda w Polsce

W Poniedziałek Wielkanocny w większości kraju mocno wiał wiatr. W związku z silnymi podmuchami, łamiącymi gałęzie i drzewa, strażacy interweniowali ponad 2800 razy. Najwięcej interwencji odnotowano w województwach: mazowieckim, lubelskim i pomorskim.

Na Wybrzeżu silny wiatr przyczynił się do masowej awarii w dostawie prądu. Do niebezpiecznej sytuacji doszło także w Tczewie, gdzie silne podmuchy uszkodziły jedno ze skrzydeł XIX-wiecznego wiatraka. Z kolei na ulicy Okólnej w Łodzi konar złamany przez wiatr spadł na kierowcę samochodu dostawczego. Mężczyzna odniósł obrażenia głowy, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Drzewa spadały na samochody, wiatr uszkodził XIX-wieczny wiatrak

3. Trump grozi Iranowi

Donald Trump wystąpił w poniedziałek na konferencji prasowej, podczas której mówił o Wojnie na Bliskim Wschodzie. Podkreślił, że operacja Epicka Furia jest realizowana w sposób "tak dobry, jakiego nigdy wcześniej nie obserwowano" - Cały kraj może być zniszczony w jedną noc, a ta noc może być jutro - powiedział.

Skomentował też ultimatum dane Iranowi, którego termin upływa o godzinie 20 we wtorek (godzina 2 w nocy z wtorku na środę w Polsce). - Mamy plan, dzięki potędze naszej armii, który zakłada, że ​​we wtorek o północy każdy most w Iranie zostanie zniszczony, a każda elektrownia w Iranie będzie zamknięta, płonąca i niezdolna do użytku - zapowiedział.

Trump: cały Iran może być zniszczony w jedną noc

4. Ukraińcy zaatakowali flagowy okręt Rosji

W nocy z niedzieli na poniedziałek Ukraińcy zaatakowali dronami rosyjski port w Noworosyjsku nad Morzem Czarnym. Jak podaje ukraińska armia, celem ataku był Admirał Makarow - okręt flagowy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Tej samej nocy ukraińskie drony przeprowadziły także nalot na platformę wiertniczą na Morzu Czarnym w pobliżu okupowanego Krymu.

Nagranie z ataku na okręt i na platformę wiertniczą opublikowały ukraińskie Siły Systemów Bezzałogowych.

Admirał Makarow zaatakowany. Ukraińcy wysłali drony

5. Spór o "wplątanie Polski w wojnę na Bliskim Wschodzie"

W niedzielę szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz ocenił w Polsat News, że część sojuszników zachodnich, "zwłaszcza tych, którzy mają odpowiednią flotę i odpowiedni sprzęt" powinna "w ramach jakiejś działalności koalicyjnej wesprzeć Amerykanów" w wojnie na Bliskim Wschodzie, w tym w odblokowaniu cieśniny Ormuz.

W poniedziałek słowa Przydacza skomentował w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. "Ludzie PiS i prezydenta Karola Nawrockiego chcą wplątać Polskę w wojnę na Bliskim Wschodzie. Nie pozwolę na to"- napisał na X. Jak dodał, "przydałby się wam, nie tylko dziś, kubeł zimnej wody na głowę".

Przydacz odpowiedział później na wpis posła KO Romana Giertycha, który udostępnił wpis Tuska. "Jedyna wojna, jaka nam grozi w przyszłości to z kierunku wschodniego, czyli Rosji. Tej samej, do której przyjaźni nawoływał Pan, a Pana nowy właściciel realizował z nią reset nie tak dawno" - zwrócił się do premiera. Jak dodał, "druga wojna, to taka, którą wypowiedzieliście własnemu Narodowi i realizujecie ją każdego dnia - oddając się w służbę nienawiści". "A na Bliski Wschód nikt naszych chłopaków wysyłać nie chce, kłamco" - podkreślił Przydacz.

Tusk reaguje na słowa Przydacza. "Przydałby się kubeł zimnej wody"

