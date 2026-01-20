Tragiczny wypadek w Warszawie, katastrofa w Hiszpanii, zaproszenie dla Nawrockiego

Policja o przebiegu wypadku na Grochowskiej Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Tragiczny wypadek w Warszawie

Dwa samochody osobowe zderzyły się na ulicy Grochowskiej na stołecznej Pradze. Jeden dachował i wpadł na przejście dla pieszych. Kilka osób zostało poszkodowanych. Najciężej ranny był sześcioletni chłopiec - trafił do szpitala. Niestety, mimo zaangażowania ratowników i lekarzy, jego życia nie udało się uratować.

"Decyzją prokuratora kierowcy obu pojazdów zostali zatrzymani" - podała wieczorem stołeczna policja.

Służby na miejscu wypadku na Grochowskiej Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

2. Nagranie z ewakuacji

Na południu Hiszpanii doszło do zderzenia dwóch pociągów, w wyniku którego życie straciło kilkadziesiąt osób.

Jak relacjonował świadek, pasażer jednego z pociągów, najbardziej dotknięte katastrofą zostały pierwsze wagony. Udostępnił też nagranie, na którym widać akcję ewakuacyjną.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: To działo się w pociągu tuż po tragedii. Nagranie

3. Nawrocki zaproszony przez Trumpa

Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od prezydenta USA Donalda Trumpa do udziału w Radzie Pokoju - potwierdził szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Stwierdził przy tym, że to "uznanie roli Polski".

- To kłopotliwa sytuacja również dla kancelarii prezydenta, bo trudno sobie wyobrazić, że prezydent Polski będzie siedział przy jednym stole z Władimirem Putinem i rozmawiał o pokoju ze zbrodniarzem wojennym - skomentowała w "Kropce nad i" Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Według posła Konfederacji Michała Wawera "w takich sytuacjach pośpiech jest bardzo złym doradcą".

4. Ustawa budżetowa z podpisem prezydenta, skierowana do TK

Prezydent Nawrocki podpisał ustawę budżetową na 2026 rok i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, o czym poinformowała w mediach społecznościowych kancelaria prezydenta.

Konstytucjonalista Ryszard Piotrowski wyjaśnił, że ustawa budżetowa obowiązuje, a Trybunał oceni jej zgodność z konstytucją, biorąc pod uwagę treść wniosku prezydenta. Jak wyjaśnił, dalsze kroki będą zależne od tego, jak TK określi skutki swojego rozstrzygnięcia, a w szczególności, "czy będzie podstawa do tego, żeby ustawodawca zmienił ustawę budżetową w części".

5. Nie żyje projektant mowy Valentino Garavani

Włoski projektant mody Valentino Garavani zmarł w wieku 93 lat. Pogrzeb ma się obyć w piątek o godzinie 11 w Rzymie.

Swoją pierwszą kolekcję Valentino zaprezentował w 1962 roku we Florencji. W kolejnych dekadach podbił świat, ubierając najbardziej znane osobistości, między Jacqueline Kennedy i Audrey Hepburn.

OGLĄDAJ: TVN24 HD