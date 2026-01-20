Tragiczny wypadek w Warszawie, katastrofa w Hiszpanii, zaproszenie dla Nawrockiego

1. Tragiczny wypadek w Warszawie
Dwa samochody osobowe zderzyły się na ulicy Grochowskiej na stołecznej Pradze. Jeden dachował i wpadł na przejście dla pieszych. Kilka osób zostało poszkodowanych. Najciężej ranny był sześcioletni chłopiec - trafił do szpitala. Niestety, mimo zaangażowania ratowników i lekarzy, jego życia nie udało się uratować.
"Decyzją prokuratora kierowcy obu pojazdów zostali zatrzymani" - podała wieczorem stołeczna policja.
2. Nagranie z ewakuacji
Na południu Hiszpanii doszło do zderzenia dwóch pociągów, w wyniku którego życie straciło kilkadziesiąt osób.
Jak relacjonował świadek, pasażer jednego z pociągów, najbardziej dotknięte katastrofą zostały pierwsze wagony. Udostępnił też nagranie, na którym widać akcję ewakuacyjną.
3. Nawrocki zaproszony przez Trumpa
Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od prezydenta USA Donalda Trumpa do udziału w Radzie Pokoju - potwierdził szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Stwierdził przy tym, że to "uznanie roli Polski".
- To kłopotliwa sytuacja również dla kancelarii prezydenta, bo trudno sobie wyobrazić, że prezydent Polski będzie siedział przy jednym stole z Władimirem Putinem i rozmawiał o pokoju ze zbrodniarzem wojennym - skomentowała w "Kropce nad i" Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Według posła Konfederacji Michała Wawera "w takich sytuacjach pośpiech jest bardzo złym doradcą".
4. Ustawa budżetowa z podpisem prezydenta, skierowana do TK
Prezydent Nawrocki podpisał ustawę budżetową na 2026 rok i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, o czym poinformowała w mediach społecznościowych kancelaria prezydenta.
Konstytucjonalista Ryszard Piotrowski wyjaśnił, że ustawa budżetowa obowiązuje, a Trybunał oceni jej zgodność z konstytucją, biorąc pod uwagę treść wniosku prezydenta. Jak wyjaśnił, dalsze kroki będą zależne od tego, jak TK określi skutki swojego rozstrzygnięcia, a w szczególności, "czy będzie podstawa do tego, żeby ustawodawca zmienił ustawę budżetową w części".
5. Nie żyje projektant mowy Valentino Garavani
Włoski projektant mody Valentino Garavani zmarł w wieku 93 lat. Pogrzeb ma się obyć w piątek o godzinie 11 w Rzymie.
Swoją pierwszą kolekcję Valentino zaprezentował w 1962 roku we Florencji. W kolejnych dekadach podbił świat, ubierając najbardziej znane osobistości, między Jacqueline Kennedy i Audrey Hepburn.
Autorka/Autor: asty/akw
Źródło: TVN24, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl