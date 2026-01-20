Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Tragiczny wypadek w Warszawie, katastrofa w Hiszpanii, zaproszenie dla Nawrockiego

Wypadek na Grochowskiej
Policja o przebiegu wypadku na Grochowskiej
Źródło: TVN24
Po zderzeniu dwóch samochodów w Warszawie zginęło sześcioletnie dziecko. Świadek katastrofy pociągów w Hiszpanii udostępnił nagranie, na którym widać akcję ewakuacyjną. Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od prezydenta USA Donalda Trumpa do udziału w Radzie Pokoju. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć we wtorek 20 stycznia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Tragiczny wypadek w Warszawie

Dwa samochody osobowe zderzyły się na ulicy Grochowskiej na stołecznej Pradze. Jeden dachował i wpadł na przejście dla pieszych. Kilka osób zostało poszkodowanych. Najciężej ranny był sześcioletni chłopiec - trafił do szpitala. Niestety, mimo zaangażowania ratowników i lekarzy, jego życia nie udało się uratować.

"Decyzją prokuratora kierowcy obu pojazdów zostali zatrzymani" - podała wieczorem stołeczna policja.

Służby na miejscu wypadku na Grochowskiej
Służby na miejscu wypadku na Grochowskiej
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

2. Nagranie z ewakuacji

Na południu Hiszpanii doszło do zderzenia dwóch pociągów, w wyniku którego życie straciło kilkadziesiąt osób.

Jak relacjonował świadek, pasażer jednego z pociągów, najbardziej dotknięte katastrofą zostały pierwsze wagony. Udostępnił też nagranie, na którym widać akcję ewakuacyjną.

To działo się w pociągu tuż po tragedii. Nagranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

To działo się w pociągu tuż po tragedii. Nagranie

3. Nawrocki zaproszony przez Trumpa

Prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od prezydenta USA Donalda Trumpa do udziału w Radzie Pokoju - potwierdził szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Stwierdził przy tym, że to "uznanie roli Polski".

- To kłopotliwa sytuacja również dla kancelarii prezydenta, bo trudno sobie wyobrazić, że prezydent Polski będzie siedział przy jednym stole z Władimirem Putinem i rozmawiał o pokoju ze zbrodniarzem wojennym - skomentowała w "Kropce nad i" Dorota Łoboda z Koalicji Obywatelskiej. Według posła Konfederacji Michała Wawera "w takich sytuacjach pośpiech jest bardzo złym doradcą".

4. Ustawa budżetowa z podpisem prezydenta, skierowana do TK

Prezydent Nawrocki podpisał ustawę budżetową na 2026 rok i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, o czym poinformowała w mediach społecznościowych kancelaria prezydenta.

Konstytucjonalista Ryszard Piotrowski wyjaśnił, że ustawa budżetowa obowiązuje, a Trybunał oceni jej zgodność z konstytucją, biorąc pod uwagę treść wniosku prezydenta. Jak wyjaśnił, dalsze kroki będą zależne od tego, jak TK określi skutki swojego rozstrzygnięcia, a w szczególności, "czy będzie podstawa do tego, żeby ustawodawca zmienił ustawę budżetową w części".

Jest decyzja prezydenta w sprawie budżetu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest decyzja prezydenta w sprawie budżetu

BIZNES

5. Nie żyje projektant mowy Valentino Garavani

Włoski projektant mody Valentino Garavani zmarł w wieku 93 lat. Pogrzeb ma się obyć w piątek o godzinie 11 w Rzymie.

Swoją pierwszą kolekcję Valentino zaprezentował w 1962 roku we Florencji. W kolejnych dekadach podbił świat, ubierając najbardziej znane osobistości, między Jacqueline Kennedy i Audrey Hepburn.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Najważniejsze informacjeWypadekHiszpaniaKarol NawrockiModa
Czytaj także:
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Obława po nieudanym napadzie na bank
Kraków
Pociąg SKM Impuls na linii S3
Utrudnienia w kursowaniu pociągów podmiejskich. Na torach doszło do wypadku
WARSZAWA
Hurkacz
Bardzo zacięty set. Hurkacz walczy o drugą rundę
RELACJA
imageTitle
Rywal kontuzjowany. Wielka szansa dla Lewandowskiego
EUROSPORT
Kuba, Hawana
Chiny wsparły Kubę żywnościowo. "Pomogą nam również w innych dziedzinach"
BIZNES
pc
Nawrocki w Radzie Pokoju? "Jest sporo kontrowersji"
Polska
W bagażu pasażera ujawniono pięć kilogramów rafy koralowej
Zbierał je na plaży na Seszelach. Po kontroli na lotnisku ma problemy
WARSZAWA
PXL-20260119-213934786
"Czegoś takiego Europa nie widziała od dobrych kilkunastu miesięcy"
METEO
Niemieckie myśliwce Eurofighter
Polskie lotniska były zamknięte. Wiceszef MON: operowały niemieckie myśliwce
Polska
imageTitle
Obrończyni tytułu najadła się strachu
EUROSPORT
Fukushima, 2021
Miała znowu zacząć działać, wykryto usterkę alarmu. Największa elektrownia atomowa ruszy z opóźnieniem
BIZNES
Katastrofa kolejowa w Hiszpanii
"Wypadek w dziwnych okolicznościach". Media o przyczynach katastrofy kolejowej
Świat
Sprawa Kajetana P.
Chcą uznania Kajetana P. za niepoczytalnego. Sąd Najwyższy rozpatrzy kasację
WARSZAWA
Silny mróz
Poniżej -20 stopni na termometrach. Gdzie było najzimniej?
METEO
imageTitle
Wiadomo, kiedy mecze Polaków w drugiej rundzie Australian Open
EUROSPORT
40 min
pc
Jack Ryan i Wenezuela. "Świat uznał, że przewidział przyszłość"
Kultura polityczna
jsw-01-fot-dawid-lach-www
"To wpłynęło na bardzo istotne obniżenie ceny". Gigant w kryzysie, rozmowy trwają
BIZNES
Donald Trump
Trump pytany, czy użyje siły, by zająć Grenlandię: bez komentarza
Świat
Dzięki WOŚP do szpitala może trafić nowoczesny sprzęt
"Na tym cierpi cała rodzina". Już w niedzielę WOŚP zagra dla nich
Polska
Walijewa
Wraca po głośnym skandalu. "Bardzo się denerwuję"
EUROSPORT
Mróz, zima
Silny mróz i nie tylko. W mocy pomarańczowe i żółte alarmy
METEO
Emmanuel Macron i Donald Trump w Waszyngtonie
Macron nie przyjmie zaproszenia Trumpa? "Nałożę 200-procentowe cła na jego szampany i wina"
Świat
Wypadek na drodze krajowej S2 w pobliżu miejscowości Konotopa
Złamał sądowy zakaz, zginęło pięć osób. Kierowca oskarżony
WARSZAWA
Amerykanin przypłynął do Soczi, żeby spotkać się z kobietą poznaną online
Przypłynął do Soczi z bronią na pokładzie. Amerykanin skazany
Świat
Igor R. w Polsce miał status uchodźcy
"Czy wiesz, że Igor donosi na ciebie do FSB?"
Paweł Szot
W Feno znaleziono pozostałości Bazyliki Witruwiusza
"Od ponad dwóch tysięcy lat czekaliśmy na to odkrycie"
Świat
Poranek z siarczystym mrozem w Cisowej na Pogórzu Przemyskim
To będzie słoneczny dzień. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Niemcy uratowały się na Euro. Kolejne zespoły z awansem
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska
Władze Polski 2050 zdecydowały w sprawie wyborów
Polska
imageTitle
"Niedopuszczalne". Prezydent FIFA potępił mistrzów Afryki
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica