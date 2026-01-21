Kolejny wypadek kolejowy w Hiszpanii, wykolejone wagony Polregio, zarzuty dla policjantów

Skały uderzyły w przejeżdżający pociąg, ranni pasażerowie, maszynista nie żyje Źródło: Reuters

1. Kolejny wypadek kolejowy w Hiszpanii

Pod Barceloną doszło do poważnego wypadku na kolei. W pociąg lokalnej linii uderzył walący się mur skalny. Rannych zostało 37 pasażerów, w tym czterech ciężko. Maszynista zmarł z powodu odniesionych obrażeń - przekazała agencja EFE.

W podobnym czasie doszło też do wykolejenia się innego podmiejskiego pociągu - pod Gironą, również w Katalonii. Tam także na torach znalazły się skały przez które maszyna wypadła z torów. Nikomu nic się nie stało.

Wypadek kolejowy w Hiszpanii Źródło: Reuters

2. Problemy na kolei w Polsce

Na trasie Miechów - Słomniki w województwie małopolskim doszło do wykolejenia dwóch wagonów pociągu Polregio. W pociągu było około 20 osób, nikomu nic się nie stało. Ruch pociągów został wstrzymany.

Z powodu awarii sieci trakcyjnej na stacji w Zbąszynku w powiecie świebodzińskim wstrzymano ruch na linii kolejowej nr 3 łączącej Poznań z Berlinem.

3. Zarzuty dla policjantów po śmierci nastolatki

Prokuratura postanowiła postawić zarzuty czterem policjantom, którzy mieli nie dopełnić obowiązków w związku z zaginięciem 14-letniej Natalii w Andrychowie (Małopolska).

Funkcjonariusze zwlekali z podjęciem działań mimo zgłoszenia ze strony rodziców. Dziewczynka zmarła z wychłodzenia po tym, jak straciła przytomność w pobliżu sklepu. Przez kilka godzin leżała około pół kilometra od komisariatu.

4. Nawrocki w Davos, wystąpi Trump

W środę, podczas trzeciego dnia Światowego Forum Ekonomicznego, prezydent Karol Nawrocki weźmie udział w porannej debacie pt. "Czy Europa jest w stanie się obronić?".

Zapowiedziano między innymi prawie godzinne wystąpienie prezydenta USA Donalda Trumpa. W innych panelach będzie można usłyszeć przywódców między innymi Argentyny, Javiera Mileia, czy Egiptu, Abdela Fataha el-Sisiego. Ogółem na ten dzień zaplanowano około 60 spotkań, paneli i dyskusji.

5. Europa wstrzymuje umowę handlową z USA

Parlament Europejski zdecydował o wstrzymaniu ratyfikacji kluczowej umowy handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, w odpowiedzi na naciski Donalda Trumpa w sprawie Grenlandii.

Jak przekazało źródło w Unii Europejskiej, głosowanie nad porozumieniem w komisji handlu międzynarodowego miało się odbyć pod koniec stycznia, ale w europarlamencie nie ma obecnie poparcia dla tego ruchu.

