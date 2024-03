1. Strzelanina i eksplozje w sali koncertowej pod Moskwą

Zamaskowani napastnicy otworzyli ogień w hali koncertowej Crocus City Hall w Krasnogorsku pod Moskwą, w której miał odbyć się koncert rockowy. Najnowsze informacje mówią o ponad 60 zabitych i co najmniej 145 rannych. Doszło także do eksplozji i ogromnego pożaru.

- Usłyszeliśmy strzały. Na początku nie rozumieliśmy, co się stało. Potem na własne oczy widziałem, jak weszli terroryści i zaczęli do wszystkich strzelać - relacjonował jeden ze świadków piątkowego ataku na halę koncertową pod Moskwą. "Strzelanina zaczęła się w kolejce do wejścia do budynku i na sali koncertowej" - relacjonują inni świadkowie. W stolicy Rosji wzmocniono środki bezpieczeństwa.