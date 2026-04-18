TO WARTO WIEDZIEĆ

Iran otwiera cieśninę, śledztwo w sprawie Zondacrypto, Ziobro zapowiada "batalię"

Tankowiec w cieśninie Ormuz
Trump o opłatach za przepłynięcie cieśniny Ormuz
Szef dyplomacji Iranu poinformował, że cieśnina Ormuz została otwarta na czas zawieszenia broni z USA i Izraelem. Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła postępowanie przeciwko giełdzie kryptowalut Zondacrypto. Zbigniew Ziobro powiedział w rozmowie z TVN24, że przygotowuje się do "batalii" przed węgierskim sądem. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w sobotę, 18 kwietnia.

SPRAWDŹ PROGNOZĘ POGODY NA DZIŚ >>>

1. Iran otwiera cieśninę Ormuz

Minister spraw zagranicznych Iranu oświadczył w piątek, że cieśnina Ormuz została całkowicie otwarta dla statków handlowych, na pozostały okres zawieszenia broni z USA i Izraelem. To efekt zawarcia 10-dniowego rozejmu miedzy Izraelem a Libanem. Po ogłoszeniu szefa irańskiej dyplomacji ceny ropy spadły o około 10 procent.

Cieśnina Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach przepływa przez nią 20 proc. światowego transportu ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Iran praktycznie zablokował cieśninę po ataku USA i Izraela, przepuszczając tylko wybrane statki. Blokada spowodowała wzrost cen ropy i gazu.

2. Śledztwo w sprawie Zondacrypto

- Mamy coraz więcej zgłoszeń polskich obywateli, którzy czują się poszkodowani przez Zondacrypto - powiedział w piątek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przekazał, że Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła postępowanie karne przeciwko giełdzie kryptowalut. Ma być ono prowadzone w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Zondacrypto miała przestać wypłacać pieniądze swoim klientom.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak ocenił, że "dwukrotne weto [prezydenta Karola Nawrockiego - red.] działa przeciw temu, żeby ten sektor [kryptoaktywów - red.] kontrolować dla bezpieczeństwa Polaków".

Sejm nie zdołał w piątek odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Jarosław Kaczyński i szef klubu PiS Mariusz Błaszczak nie zagłosowali. Było to już drugie podejście do odrzucenia weta Karola Nawrockiego w tej sprawie. 

3. Ziobro dla TVN24: przygotowuję się do batalii sądowej

Zbigniew Ziobro powiedział w rozmowie z reporterem TVN24 Maciejem Warsińskim, że przygotowuje się do "batalii" przed węgierskim sądem. Unikał odpowiedzi na pytanie, czy zamierza wyjechać z Budapesztu i o to, gdzie ewentualnie by się udał. W pierwszym wywiadzie dla TVN24 od wyborów na Węgrzech, Ziobro powtarzał swoją narrację o "nielegalnym przejęciu prokuratury" i "nielegalnym przejmowaniu sądów".

Po wyborach parlamentarnych na Węgrzech, wygranych przez opozycyjną partię Tisza, lider zwycięskiego ugrupowania Peter Magyar zapowiadał, że przebywający tam obecnie politycy PiS - były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz jego były zastępca w resorcie Marcin Romanowski - zostaną poddani ekstradycji do Polski.

Ziobro ma sformułowane zarzuty w śledztwie odnoszącym się do funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Prokuratura zarzuca mu między innymi, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

4. Koncert Kanyego Westa w Polsce odwołany

Koncert amerykańskiego rapera Kanyego Westa, znanego jako Ye, został odwołany - przekazali przedstawiciele Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Wcześniej ministra kultury Marta Cienkowska ostrzegała, że rząd może zablokować jego wjazd do Polski. Wjazdu do kraju odmówiły mu władze Wielkiej Brytanii, gdzie miał wystąpić podczas jednego z letnich festiwali w Londynie.

Decyzję o odwołaniu koncertu w Polsce skomentował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Wewiór. "MSZ z satysfakcją przyjmuje informację, że koncert Kanyego Westa (Ye) na Stadionie Śląskim nie dojdzie do skutku" - napisał na X. - "Udostępnianie przestrzeni publicznej artyście posługującemu się retoryką antysemicką oraz otwarcie gloryfikującemu ideologię nazistowską było niedopuszczalne, szczególnie w kraju o polskiej historii" - dodał.

Kanye West, jeden z najbardziej znanych raperów na świecie, od kilku lat budzi kontrowersje swoimi wypowiedziami i zachowaniem. Największe oburzenie wywołała seria antysemickich wpisów w mediach społecznościowych, w których gloryfikował ideologię nazistowską. West był także krytykowany za sprzedaż koszulek ze swastyką oraz publiczne wyrażanie podziwu dla Adolfa Hitlera. West utrzymuje, że jego medialne zachowanie było pokłosiem pogłębiającego się kryzysu psychicznego.

5. Rusza trasa z okazji 25. urodzin TVN24

W sobotę ruszyła urodzinowa trasa TVN24 pod hasłem "Jesteśmy stąd". Pierwszym miejscem na urodzinowej trasie spotkań będą Siemiatycze. Gospodarzami wydarzenia będą: pochodząca z tego miasta Joanna Kryńska i związani z Podlasiem Radosław Mróz, Maja Popielarska oraz Mateusz Grzymkowski i Dariusz Łapiński (Fakty TVN).

Dziennikarze TVN24, Faktów TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ pojadą do kilkunastu miast i miasteczek w całej Polsce, gdzie spotkają się z lokalnymi społecznościami. W najbliższych tygodniach odwiedzą m.in. Kazimierz Dolny, Słupsk, Giżycko czy Bielsko-Białą. Wszystkie programy użytkownicy będą mogli zobaczyć w serwisie TVN24+.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: somkanae sawatdinak/Shutterstock

Najważniejsze informacjeCieśnina OrmuzIranHezbollahkryptowalutyZbigniew ZiobroMarcin RomanowskiWęgryKanye West
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Czytaj także:
Donald Trump
Trump o UFO: znaleźliśmy wiele interesujących dokumentów
Świat
imageTitle
Zmarł Oscar Schmidt, jeden z najlepszych koszykarzy w historii
EUROSPORT
Przymrozki
Żółto w części Polski. IMGW ostrzega
METEO
22 min
cnb juz tu sa cyberatak2
Premiera"Do tych miejsc można wejść nie tylko drzwiami". Kable prowadzą do Rosji
Czarno na białym
Po nikłym deszczu ciepło i pogodnie
Czeka nas ciepły dzień z korzystnym biometem
METEO
Eugeniusz Kłopotek
"Powinniśmy to piorunem głosować". A co robi koalicja?
Michał Tracz
Władimir Putin i Alaksandr Łukaszenka
"Wzrosła aktywność" na białoruskiej granicy. Ukraina ostrzega
Świat
imageTitle
Legia coraz mocniejsza. Ograła wicelidera
EUROSPORT
Kolejka do lekarza w poradni szpitalnej
Co z pieniędzmi na zdrowie? Poseł KO: to maksymalne, co możemy zrobić
Zdrowie
36 min
pc
"Trump wykazuje pewną słabość, którą Irańczycy będą chcieli wykorzystać"
Rozmowy na szczycie
shutterstock_2044480022
120 milionów do wygrania w Eurojackpot
BIZNES
imageTitle
Wybrano trenera sezonu NBA. Prowadzi rewelację ligi
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: Iran zgodził się na wszystko. Czy na pewno?
BIZNES
imageTitle
Problemy byłej mistrzyni Wimbledonu. Grozi jej kilkuletnie zawieszenie
EUROSPORT
złoto, sztabki złota, sejf shutterstock_1952706502
Prezes NBP: polskie złoto w USA jest bezpieczne
BIZNES
46 min
pc
Wiceminister po słowach premiera: to nie jest język, na który się umawialiśmy
#BezKitu
imageTitle
Odejdzie wcześniej? Szczęsny wprost o przyszłości w Barcelonie
EUROSPORT
shutterstock_1073396321
Rośnie sprzedaż obligacji skarbowych. Eksperci prognozują nowy rekord
BIZNES
Bułgaria, protest przeciwko wprowadzenia euro
Nowy sojusznik Rosji w Europie? Wybory już w niedzielę
Tatiana Serwetnyk
Pogodna noc
Czeka nas chłodna noc przed ciepłym dniem
METEO
Karol Nawrocki na konferencji CPAC w Jasionce w maju 2025 roku
Impreza za pieniądze Zondacrypto. Prezes PiS: łagodnie mówiąc, nie cieszyłem się
Fakty
Łukasz Mejza
"Polskie prawo nie przewidziało, że takie indywiduum będzie posłem"
Polska
PASAY, PH - NOV 16 - Stoisko Seres na drodze testowej Auto Focus w dniu 16 listopada 2024 roku w Pasay, Filipiny. Auto Focus - samochód osobowy z siedzibą na Filipinach
Chińskie elektryki pomogą kierowcom w potrzebie. Nietypowe rozwiązanie
BIZNES
technologie kwantowe
Czas na technologie kwantowe. Debiut branżowej spółki na GPW
BIZNES
Śmiertelne potrącenie sześciolatki na prywatnej posesji (zdjęcie ilustracyjne)
Potrącenie sześciolatki na posesji. Dziecko nie żyje
WARSZAWA
imageTitle
Rosyjska nastolatka znów za mocna. Świątek wypuściła prowadzenie i półfinał
EUROSPORT
Ormuz – cieśnina
Polska pomoże w trwałym otwarciu cieśniny Ormuz. Europejskie rozmowy
BIZNES
imageTitle
Świątek - Andriejewa (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Woda przed Pałacem Dożów w Wenecji, listopad 2019 r.
Jak uchronić Wenecję przed zalaniem? Można ją przenieść
METEO
Wieża kontroli lotów na Lotnisku Chopina
Co z paliwem lotniczym? Jest oświadczenie Komisji Europejskiej
BIZNES

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica