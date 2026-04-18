TO WARTO WIEDZIEĆ Iran otwiera cieśninę, śledztwo w sprawie Zondacrypto, Ziobro zapowiada "batalię" Oprac. Wiktor Knowski

Trump o opłatach za przepłynięcie cieśniny Ormuz Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

SPRAWDŹ PROGNOZĘ POGODY NA DZIŚ >>>

1. Iran otwiera cieśninę Ormuz

Minister spraw zagranicznych Iranu oświadczył w piątek, że cieśnina Ormuz została całkowicie otwarta dla statków handlowych, na pozostały okres zawieszenia broni z USA i Izraelem. To efekt zawarcia 10-dniowego rozejmu miedzy Izraelem a Libanem. Po ogłoszeniu szefa irańskiej dyplomacji ceny ropy spadły o około 10 procent.

Cieśnina Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach przepływa przez nią 20 proc. światowego transportu ropy i skroplonego gazu ziemnego (LNG). Iran praktycznie zablokował cieśninę po ataku USA i Izraela, przepuszczając tylko wybrane statki. Blokada spowodowała wzrost cen ropy i gazu.

2. Śledztwo w sprawie Zondacrypto

- Mamy coraz więcej zgłoszeń polskich obywateli, którzy czują się poszkodowani przez Zondacrypto - powiedział w piątek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przekazał, że Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła postępowanie karne przeciwko giełdzie kryptowalut. Ma być ono prowadzone w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Zondacrypto miała przestać wypłacać pieniądze swoim klientom.

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak ocenił, że "dwukrotne weto [prezydenta Karola Nawrockiego - red.] działa przeciw temu, żeby ten sektor [kryptoaktywów - red.] kontrolować dla bezpieczeństwa Polaków".

Sejm nie zdołał w piątek odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Jarosław Kaczyński i szef klubu PiS Mariusz Błaszczak nie zagłosowali. Było to już drugie podejście do odrzucenia weta Karola Nawrockiego w tej sprawie.

3. Ziobro dla TVN24: przygotowuję się do batalii sądowej

Zbigniew Ziobro powiedział w rozmowie z reporterem TVN24 Maciejem Warsińskim, że przygotowuje się do "batalii" przed węgierskim sądem. Unikał odpowiedzi na pytanie, czy zamierza wyjechać z Budapesztu i o to, gdzie ewentualnie by się udał. W pierwszym wywiadzie dla TVN24 od wyborów na Węgrzech, Ziobro powtarzał swoją narrację o "nielegalnym przejęciu prokuratury" i "nielegalnym przejmowaniu sądów".

Po wyborach parlamentarnych na Węgrzech, wygranych przez opozycyjną partię Tisza, lider zwycięskiego ugrupowania Peter Magyar zapowiadał, że przebywający tam obecnie politycy PiS - były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro oraz jego były zastępca w resorcie Marcin Romanowski - zostaną poddani ekstradycji do Polski.

Ziobro ma sformułowane zarzuty w śledztwie odnoszącym się do funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości za czasów rządów PiS. Prokuratura zarzuca mu między innymi, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym.

4. Koncert Kanyego Westa w Polsce odwołany

Koncert amerykańskiego rapera Kanyego Westa, znanego jako Ye, został odwołany - przekazali przedstawiciele Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Wcześniej ministra kultury Marta Cienkowska ostrzegała, że rząd może zablokować jego wjazd do Polski. Wjazdu do kraju odmówiły mu władze Wielkiej Brytanii, gdzie miał wystąpić podczas jednego z letnich festiwali w Londynie.

Decyzję o odwołaniu koncertu w Polsce skomentował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maciej Wewiór. "MSZ z satysfakcją przyjmuje informację, że koncert Kanyego Westa (Ye) na Stadionie Śląskim nie dojdzie do skutku" - napisał na X. - "Udostępnianie przestrzeni publicznej artyście posługującemu się retoryką antysemicką oraz otwarcie gloryfikującemu ideologię nazistowską było niedopuszczalne, szczególnie w kraju o polskiej historii" - dodał.

Kanye West, jeden z najbardziej znanych raperów na świecie, od kilku lat budzi kontrowersje swoimi wypowiedziami i zachowaniem. Największe oburzenie wywołała seria antysemickich wpisów w mediach społecznościowych, w których gloryfikował ideologię nazistowską. West był także krytykowany za sprzedaż koszulek ze swastyką oraz publiczne wyrażanie podziwu dla Adolfa Hitlera. West utrzymuje, że jego medialne zachowanie było pokłosiem pogłębiającego się kryzysu psychicznego.

5. Rusza trasa z okazji 25. urodzin TVN24

W sobotę ruszyła urodzinowa trasa TVN24 pod hasłem "Jesteśmy stąd". Pierwszym miejscem na urodzinowej trasie spotkań będą Siemiatycze. Gospodarzami wydarzenia będą: pochodząca z tego miasta Joanna Kryńska i związani z Podlasiem Radosław Mróz, Maja Popielarska oraz Mateusz Grzymkowski i Dariusz Łapiński (Fakty TVN).

Dziennikarze TVN24, Faktów TVN, portalu tvn24.pl oraz serwisu TVN24+ pojadą do kilkunastu miast i miasteczek w całej Polsce, gdzie spotkają się z lokalnymi społecznościami. W najbliższych tygodniach odwiedzą m.in. Kazimierz Dolny, Słupsk, Giżycko czy Bielsko-Białą. Wszystkie programy użytkownicy będą mogli zobaczyć w serwisie TVN24+.

OGLĄDAJ: TVN24 HD