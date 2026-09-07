Świat AfD wygrywa regionalne wybory, rozmowy w Kijowie, przesłuchanie w sprawie Zondacrypto Oprac. Filip Czekała |

AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalcie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/FILIP SINGER

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1. AfD wygrywa wybory w Saksonii-Anhalcie

Według exit pollu przeprowadzonego dla stacji ZDF Alternatywa dla Niemiec (AfD) zwyciężyła w niedzielnych wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Skrajnie prawicowa partia zdobyła 44,1 proc. poparcia. Według sondażu brakuje jej zaledwie jednego mandatu do uzyskania większości w landtagu.

Chadecka CDU, na której czele stoi kanclerz Niemiec, zdobyła 18,5 procent. Kolejne miejsca zajęły: Lewica - 9,2 procent, socjaldemokratyczna SPD - 8,8 procent oraz Zieloni - 8,7 procent. - Napisaliśmy historię - skomentował lider AfD w Saksonii-Anhalcie Ulrich Siegmund.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: "Historyczny" wynik skrajnej prawicy

2. Rozmowy Zełenskiego z ludźmi Trumpa w Kijowie

Jared Kushner i Steve Witkoff spotkali się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Dyskusja Ukraińców i Amerykanów była podzielona na dwa panele.

W sobotę wysłannicy Donalda Trumpa odwiedzili Moskwę, gdzie rozmawiali z Władimirem Putinem. Jared Kushner i Steve Witkoff mieli zaproponować na Kremlu "szereg pomysłów" na zakończenie wojny w Ukrainie.

3. Kryptoafera. Roman Ż. przesłuchany

Roman Ż., kolejny zatrzymany w sprawie Zondacrypto, został w niedzielę rano doprowadzony do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Ż. został zatrzymany w sobotę wieczorem. Jak przekazała prokuratura, "do zatrzymania doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki". Zatrzymany był wspólnikiem biznesowym Sylwestra Suszka - założyciela giełdy kryptowalut BitBay, poprzedniczki Zondacrypto.

- Roman Ż. ma bardzo dużo do powiedzenia - powiedział minister sprawiedliwości Waldemar Żurek

4. Stado ptaków powodem akcji wojska

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w niedzielę o podejrzeniu naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Sytuacja dotyczyła województwa lubelskiego, a konkretnie terenu na południowy wschód od Lublina. Niezidentyfikowany obiekt przemieszczał się w przestrzeni powietrznej.

Szybko okazało się, że systemy radiolokacyjne wychwyciły przelot dużego stada ptaków.

5. Wracają upały. Prognoza pogody na 16 dni

Gorące powietrze wedrze się do centrum Europy. We wtorek i środę temperatura w Polsce może osiągnąć nawet 30 stopni Celjsusza na południu Polski. Od czwartku, zrobi się chłodniej, a od 20 września, zacznie się większe ochłodzenie w całym kraju.

Długoterminową prognozę pogody na 16 dni, przygotował synoptyk i prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski.