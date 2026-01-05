Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
TO WARTO WIEDZIEĆ

Krytyka działań USA, znane wszystkie ofiary pożaru, Tomasiak ósmy w Innsbrucku

Wenezuela
Jak USA będzie rządziło Wenezuelą? Donald Trump o szczegółach
Źródło: TVN24
Kolejne kraje odnoszą się do działań USA w Wenezueli. Wszystkie ofiary pożaru w szwajcarskim kurorcie zostały zidentyfikowane. Unia Europejska znosi opłaty roamingowe dla dwóch krajów. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 5 stycznia.

>> Sprawdź prognozę pogody na dziś

1. Te kraje krytykują działania USA w Wenezueli. Rubio wskazał "kolejny cel"

Sobotni atak na Wenezuelę przeprowadzony przez Stany Zjednoczone i pojmanie dyktatora Nicolasa Maduro wywołały międzynarodową dyskusję.

W komunikacie, pod którym podpisała się Hiszpania oraz kilka krajów Ameryki Łacińskiej (Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk i Urugwaj), napisano, że sytuacja w Wenezueli "powinna zostać rozwiązana wyłącznie na drodze pokojowej". Wyrażono w nim także sprzeciw wobec amerykańskiego ataku i planów zarządzania Wenezuelą. Hiszpania jest domem dla największej populacji wenezuelskich migrantów poza Ameryką Łacińską i USA.

Te kraje krytykują działania USA w Wenezueli. Wydano komunikat
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Te kraje krytykują działania USA w Wenezueli. Wydano komunikat

Tymczasem szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio nie wykluczył, że "kolejnym celem" USA będzie Kuba. W wywiadzie dla stacji NBC podkreślił, że reżim ten jest "wielkim problemem".

2. Wszystkie ofiary pożaru w szwajcarskim kurorcie zidentyfikowane

Szwajcarska policja zakończyła identyfikację wszystkich ofiar pożaru, do którego doszło w noc sylwestrową w barze w kurorcie narciarskim Crans-Montana. Połowa z 40 ofiar była nieletnia.

Wszystkie ofiary pożaru zidentyfikowane. Najnowsze informacje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wszystkie ofiary pożaru zidentyfikowane. Najnowsze informacje

W tragedii zginęło łącznie 21 obywateli Szwajcarii, dziewięciu obywateli Francji (w tym osoba z obywatelstwem francusko-szwajcarskim oraz legitymująca się trzema paszportami: francuskim, izraelskim i brytyjskim). Ponadto życie w pożarze straciło sześcioro Włochów (w tym osoba z obywatelstwem włoskim i Emiratów Arabskich), a także Belg, Portugalczyk, Rumun i obywatel Turcji. Najmłodsza z ofiar miała 14 lat, a najstarsza - 39 lat.

3. Tragedia na drodze. Nie żyje policjantka

35-letnia sierżant Klaudia Nasiadko z Komisariatu Policji w Mikołajkach zginęła w wypadku, do którego doszło w pobliżu miejscowości Piecki (województwo warmińsko-mazurskie). Za kierownicą prywatnego auta siedział jej 29-letni kolega, z którym miała pełnić wieczorem służbę. Jechali prywatnym autem na komisariat. W pewnym momencie policjant stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo. 

Jechali na komisariat. Nie żyje policjantka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jechali na komisariat. Nie żyje policjantka

Olsztyn

4. Kacper Tomasiak ósmy w Innsbrucku

Kolejny świetny występ Kacpra Tomasiaka w Turnieju Czterech Skoczni. 18-latek zajął ósme miejsce w Innsbrucku, powtarzając wynik z noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Dawid Kubacki był 30. Konkurs dość sensacyjnie wygrał Japończyk Ren Nikaido, który wyprzedził dominatora tej zimy Domena Prevca. W klasyfikacji generalnej turnieju Tomasiak plasuje się na 10. miejscu.

5. Unia Europejska znosi opłaty roamingowe dla dwóch krajów

Od 2026 roku właściciele ukraińskich i mołdawskich numerów telefonicznych będą mogli korzystać z usług telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej bez dodatkowych kosztów. Komisja Europejska podała w niedzielę, że objęcie Ukrainy i Mołdawii unijnym roamingiem zbliża te państwa do członkostwa w Unii Europejskiej.

Unia Europejska znosi opłaty roamingowe dla dwóch krajów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Unia Europejska znosi opłaty roamingowe dla dwóch krajów

BIZNES
OGLĄDAJ: Oglądaj "W kuluarach" w TVN24 i TVN24+
04 2000 w kuluarach cl-0003

Oglądaj "W kuluarach" w TVN24 i TVN24+
NA ŻYWO

04 2000 w kuluarach cl-0003
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm//akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/ANDRE BORGES

Udostępnij:
TAGI:
Najważniejsze informacjeWypadekDonald TrumpWenezuelaNicolas Maduroskoki narciarskieUnia Europejska
Czytaj także:
imageTitle
Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen. Poniedziałek dniem kwalifikacji
EUROSPORT
shutterstock_2030264876
"Działania lotnictwa wojskowego". Dwa lotniska czasowo zamknięte
Polska
Donald Trump
Trump grozi kolejnym atakiem w Wenezueli. Mówił przy tym o innych krajach
Świat
Śnieg, zima
Miejscami poprószy śnieg. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Djoković opuszcza Związek Zawodowych Tenisistów. Wydał oświadczenie
EUROSPORT
Relacja Macieja Worocha z Kolumbii
Relacja reportera "Faktów" z Kolumbii
Świat
Ludzie oddali hołd ofiarom pożaru w barze Le Constellation w Crans-Montana w Szwajcarii
Wszystkie ofiary pożaru zidentyfikowane. Najnowsze informacje
Świat
imageTitle
Mistrz pozostał mistrzem. A jak poszło komentatorom Eurosportu?
EUROSPORT
imageTitle
Zieliński otworzył koncert Interu. Polak z pięknym golem
EUROSPORT
Ludzie jadą motocyklem obok muralu przedstawiającego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w Caracas
Te kraje krytykują działania USA w Wenezueli. Wydano komunikat
Świat
Zimowy paraliż i bardzo obfite opady śniegu w Ustce
Czerwone alarmy nadal w mocy. Gdzie należy zachować ostrożność
METEO
imageTitle
Wściekły Granerud uderzył w Austriaków. "Życzę im wszystkiego najgorszego"
EUROSPORT
imageTitle
Pech pogrzebał marzenia Polaków w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Ostatni raz tyle śniegu w stolicy było ponad 10 lat temu
METEO
imageTitle
Manchester City wypuścił wygraną. Podwójna radość w Londynie
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Mało mowy o demokracji". Co stanie się z Wenezuelą?
Polska
imageTitle
15-letni fenomen. Może namieszać na igrzyskach
EUROSPORT
imageTitle
Szalony mecz w Anglii. Cudowny gol pogrążył mistrzów
EUROSPORT
Wilhelm Skropke z mrówkojadem olbrzymim, lata 30. XX wieku
Oddawali życie zwierzętom, są bezimienni. Na tropie dawnych pracowników zoo
Tamara Barriga
Mroźna noc
Noc z trzaskającym mrozem i zawiejami śnieżnymi
METEO
Nicolas Maduro i Cilia Flores
"Cilita" działała za kulisami. "Bystrzejsza i sprytniejsza" od męża
Kamila Grenczyn
Kuba, Hawana
Rubio wskazał państwo, które może stać się "kolejnym celem" USA
Świat
GettyImages-2210774552
Żona doradcy Trumpa napisała o Grenlandii. Zareagował ambasador
Świat
imageTitle
Real kapitalnie odpowiedział Barcelonie. Hat-trick wychowanka
EUROSPORT
IMG_0960-0001
Tak wygląda zamieć niska. Nagranie
METEO
imageTitle
Odnaleziono ciało Fernando Martina
EUROSPORT
Elisabeth Wiese
Dzieci, w tym jej wnuk, trafiały do pieca lub do rzeki
Tamara Barriga
imageTitle
Pierwszy wpis Joshuy po tragicznym wypadku
EUROSPORT
Delcy Rodriguez
Tym "zaimponowała administracji Trumpa". Utrzyma się przy władzy?
Świat
Śnieg
Zima nie daje za wygraną. Czeka nas nowa dostawa śniegu
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica