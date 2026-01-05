Krytyka działań USA, znane wszystkie ofiary pożaru, Tomasiak ósmy w Innsbrucku

Jak USA będzie rządziło Wenezuelą? Donald Trump o szczegółach Źródło: TVN24

1. Te kraje krytykują działania USA w Wenezueli. Rubio wskazał "kolejny cel"

Sobotni atak na Wenezuelę przeprowadzony przez Stany Zjednoczone i pojmanie dyktatora Nicolasa Maduro wywołały międzynarodową dyskusję.

W komunikacie, pod którym podpisała się Hiszpania oraz kilka krajów Ameryki Łacińskiej (Brazylia, Chile, Kolumbia, Meksyk i Urugwaj), napisano, że sytuacja w Wenezueli "powinna zostać rozwiązana wyłącznie na drodze pokojowej". Wyrażono w nim także sprzeciw wobec amerykańskiego ataku i planów zarządzania Wenezuelą. Hiszpania jest domem dla największej populacji wenezuelskich migrantów poza Ameryką Łacińską i USA.

Tymczasem szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio nie wykluczył, że "kolejnym celem" USA będzie Kuba. W wywiadzie dla stacji NBC podkreślił, że reżim ten jest "wielkim problemem".

2. Wszystkie ofiary pożaru w szwajcarskim kurorcie zidentyfikowane

Szwajcarska policja zakończyła identyfikację wszystkich ofiar pożaru, do którego doszło w noc sylwestrową w barze w kurorcie narciarskim Crans-Montana. Połowa z 40 ofiar była nieletnia.

W tragedii zginęło łącznie 21 obywateli Szwajcarii, dziewięciu obywateli Francji (w tym osoba z obywatelstwem francusko-szwajcarskim oraz legitymująca się trzema paszportami: francuskim, izraelskim i brytyjskim). Ponadto życie w pożarze straciło sześcioro Włochów (w tym osoba z obywatelstwem włoskim i Emiratów Arabskich), a także Belg, Portugalczyk, Rumun i obywatel Turcji. Najmłodsza z ofiar miała 14 lat, a najstarsza - 39 lat.

3. Tragedia na drodze. Nie żyje policjantka

35-letnia sierżant Klaudia Nasiadko z Komisariatu Policji w Mikołajkach zginęła w wypadku, do którego doszło w pobliżu miejscowości Piecki (województwo warmińsko-mazurskie). Za kierownicą prywatnego auta siedział jej 29-letni kolega, z którym miała pełnić wieczorem służbę. Jechali prywatnym autem na komisariat. W pewnym momencie policjant stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo.

4. Kacper Tomasiak ósmy w Innsbrucku

Kolejny świetny występ Kacpra Tomasiaka w Turnieju Czterech Skoczni. 18-latek zajął ósme miejsce w Innsbrucku, powtarzając wynik z noworocznego konkursu w Garmisch-Partenkirchen. Dawid Kubacki był 30. Konkurs dość sensacyjnie wygrał Japończyk Ren Nikaido, który wyprzedził dominatora tej zimy Domena Prevca. W klasyfikacji generalnej turnieju Tomasiak plasuje się na 10. miejscu.

5. Unia Europejska znosi opłaty roamingowe dla dwóch krajów

Od 2026 roku właściciele ukraińskich i mołdawskich numerów telefonicznych będą mogli korzystać z usług telekomunikacyjnych w Unii Europejskiej bez dodatkowych kosztów. Komisja Europejska podała w niedzielę, że objęcie Ukrainy i Mołdawii unijnym roamingiem zbliża te państwa do członkostwa w Unii Europejskiej.

