1. Rozmowy Trumpa z Putinem i Zełenskim

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump spotkali się w niedzielę w Mar-a-Lago na Florydzie, by omówić kwestie planu pokojowego. - Udało nam się osiągnąć znaczny postęp, by zakończyć wojnę - przekazał amerykański przywódca. Konkretów w czasie wspólnej konferencji prezydentów jednak zabrakło.

Po rozmowach Zełenski i Trump przeprowadzili rozmowę telefoniczną z europejskimi przywódcami, w której wziął udział między innymi prezydent Karol Nawrocki.

Trump o rozmowach z europejskimi przywódcami

Wcześniej tego dnia Trump rozmawiał z Władimirem Putinem.

2. Chińskie manewry wokół Tajwanu

Chińskie siły zbrojne przeprowadzą rozpoczynające się we wtorek manewry wokół Tajwanu z użyciem ostrej amunicji - poinformowała w poniedziałek oficjalna agencja prasowa Xinhua. Agencja opublikowała grafikę przedstawiającą pięć stref wokół wyspy, w których będą obowiązywać ograniczenie ruchu statków i samolotów.

3. Śmierć Brigitte Bardot

W niedzielę przekazano informację o śmierci legendy kina, słynnej francuskiej aktorki Brigitte Bardot. Miała 91 lat. Zagrała w ponad 50 filmach. Po zakończeniu kariery filmowej walczyła o prawa zwierząt. "Była francuską Marilyn Monroe, tak jak ona - blondynką o wybuchowej urodzie i burzliwym życiu prywatnym, prześladowaną przez paparazzi" - napisała agencja AFP.

4. Tusk i Sikorski piszą o Nawrockim, on odpowiada

Donald Tusk i Radosław Sikorski skomentowali sobotnią wypowiedź Karola Nawrockiego, który wyraził gotowość do obrony "zachodniej granicy" Polski. "Prezydent znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski" - napisał premier, a szef dyplomacji "uspokajał" głowę państwa.

5. Pierwszy konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni

W poniedziałek w niemieckim Oberstdorfie odbędzie się pierwszy z czterech konkursów 74. edycji Turnieju Czterech Skoczni, jednego z najbardziej prestiżowych turniejów w skokach narciarskich.

W niedzielę odbyły się kwalifikacje, w których najlepszy był Słoweniec Domen Prevc. W poniedziałkowym konkursie wystąpi komplet Polaków. Najlepiej z naszych zawodników zaprezentował się Kamil Stoch.

