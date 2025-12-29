Logo strona główna
warto wiedzieć

Rozmowy na Florydzie, chińskie manewry, śmierć Brigitte Bardot

Donald Trump i Wołodymyr Zełenski w Mar-a-Lago
Trump o spotkaniu z Zełenskim: było świetne
Źródło: Reuters
Donald Trump rozmawiał na Florydzie z Wołodymyrem Zełenskim, a wcześniej przez telefon także z Władimirem Putinem. Prezydenci USA i Ukrainy odbyli też telekonferencję z europejskimi przywódcami. Chiny poinformowały, że rozpoczynające się we wtorek manewry wokół Tajwanu przeprowadzą z użyciem ostrej amunicji. Zmarła legenda kina Brigitte Bardot. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 29 grudnia.

1. Rozmowy Trumpa z Putinem i Zełenskim

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump spotkali się w niedzielę w Mar-a-Lago na Florydzie, by omówić kwestie planu pokojowego. - Udało nam się osiągnąć znaczny postęp, by zakończyć wojnę - przekazał amerykański przywódca. Konkretów w czasie wspólnej konferencji prezydentów jednak zabrakło.

Po rozmowach Zełenski i Trump przeprowadzili rozmowę telefoniczną z europejskimi przywódcami, w której wziął udział między innymi prezydent Karol Nawrocki.

Trump o rozmowach z europejskimi przywódcami

Wcześniej tego dnia Trump rozmawiał z Władimirem Putinem.

2. Chińskie manewry wokół Tajwanu

Chińskie siły zbrojne przeprowadzą rozpoczynające się we wtorek manewry wokół Tajwanu z użyciem ostrej amunicji - poinformowała w poniedziałek oficjalna agencja prasowa Xinhua. Agencja opublikowała grafikę przedstawiającą pięć stref wokół wyspy, w których będą obowiązywać ograniczenie ruchu statków i samolotów.

3. Śmierć Brigitte Bardot

W niedzielę przekazano informację o śmierci legendy kina, słynnej francuskiej aktorki Brigitte Bardot. Miała 91 lat. Zagrała w ponad 50 filmach. Po zakończeniu kariery filmowej walczyła o prawa zwierząt. "Była francuską Marilyn Monroe, tak jak ona - blondynką o wybuchowej urodzie i burzliwym życiu prywatnym, prześladowaną przez paparazzi" - napisała agencja AFP.

Stała się ikoną Francji. Kochała zwierzęta
Stała się ikoną Francji. Kochała zwierzęta

4. Tusk i Sikorski piszą o Nawrockim, on odpowiada

Donald Tusk i Radosław Sikorski skomentowali sobotnią wypowiedź Karola Nawrockiego, który wyraził gotowość do obrony "zachodniej granicy" Polski. "Prezydent znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski" - napisał premier, a szef dyplomacji "uspokajał" głowę państwa. 

"Pragnę uspokoić pana prezydenta". Tusk i Sikorski piszą o Nawrockim, on odpowiada
"Pragnę uspokoić pana prezydenta". Tusk i Sikorski piszą o Nawrockim, on odpowiada

5. Pierwszy konkurs 74. Turnieju Czterech Skoczni

W poniedziałek w niemieckim Oberstdorfie odbędzie się pierwszy z czterech konkursów 74. edycji Turnieju Czterech Skoczni, jednego z najbardziej prestiżowych turniejów w skokach narciarskich.

W niedzielę odbyły się kwalifikacje, w których najlepszy był Słoweniec Domen Prevc. W poniedziałkowym konkursie wystąpi komplet Polaków. Najlepiej z naszych zawodników zaprezentował się Kamil Stoch.

Alarm. Trzy razy mniej skoczków, dwanaście razy mniej skoczni
Alarm. Trzy razy mniej skoczków, dwanaście razy mniej skoczni

Tomasz Wiśniowski
Autorka/Autor: mjz/kg

Źródło: TVN24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

Donald TrumpUkrainaAtak Rosji na UkrainęTajwanChinyWołodymyr ZełenskiUSARosja
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica