Groźby Trumpa, zbrodnia w Luizjanie, wyniki wyborów

Strzelanina w Shreveport w stanie Luizjana. Zginęło ośmioro dzieci

1. Zbrodnia w Luizjanie. Ośmioro dzieci nie żyje

W Shreveport w stanie Luizjana w USA ośmioro dzieci zostało zastrzelonych - poinformowała lokalna policja. Ofiary to dzieci w wieku od 1 do 14 lat. Ranne zostały jeszcze dwie osoby - to kobiety, z czego jedna została postrzelona w głowę i jest w ciężkim stanie.

Policja zidentyfikowała napastnika jako Shamara Elkinsa, który został śmiertelnie postrzelony przez funkcjonariuszy po pościgu. Według ustaleń śledczych - siedmioro z zabitych dzieci to jego potomstwo.

2. Trump zapowiada negocjacje i grozi Iranowi

Moi przedstawiciele udają się do Islamabadu w Pakistanie, aby w poniedziałek wieczorem wziąć udział w negocjacjach z Iranem - poinformował prezydent USA Donald Trump. Zagroził, że jeśli strona irańska nie przyjmie "uczciwej i rozsądnej" umowy, to USA zniszczą irańską infrastrukturę.

Irańska agencja Tasnim donosi z kolei - powołując się na swojego reportera - że Iran nie podejmie decyzji o wysłaniu delegacji do Pakistanu "tak długo, jak będzie obowiązywała blokada morska".

3. Wybory w Bułgarii. Wygrywa Postępowa Bułgaria

Jak wynika z sondaży exit poll ośrodka Miara, Postępowa Bułgaria odniosła zwycięstwo w niedzielnych wyborach parlamentarnych. Koalicja pod przewodnictwem byłego prezydenta Rumena Radewa zdobyła 38,7 procent głosów. - Jesteśmy gotowi na różne opcje, aby Bułgaria miała stabilny rząd - oświadczył były prezydent Rumen Radew w pierwszym powyborczym komentarzu.

Na drugim miejscu znalazła się centroprawicowa partia GERB byłego premiera Bojko Borisowa z 14,8 procent poparciem, a na trzecim centrowa i prozachodnia koalicja Kontynuujemy Zmiany-Demokratyczna Bułgaria z 13,1 procent W podziale mandatów wezmą też udział DPS-Nowy Początek oligarchy Deliana Peewskiego (9,2 procent), nacjonalistyczne Odrodzenie (5,3 procent) i Bułgarska Partia Socjalistyczna (4 procent).

To już ósme w ciągu ostatnich pięciu lat wybory parlamentarne w Bułgarii.

4. Wyciek tlenku siarki we Wrocławiu

Kilkanaście osób ewakuowało się z budynku przy ulicy Gazowej we Wrocławiu z powodu wycieku tlenku siarki. Jedna osoba trafiła do szpitala.

SOR szpitala przy ulicy Borowskiej po tym, jak trafił tam poszkodowany mężczyzna, czasowo wstrzymał przyjmowanie pacjentów ze względów bezpieczeństwa.

5. Wybuch gazu w kamperze. Dwie osoby ciężko ranne

W Łebie (Pomorskie) doszło do wybuchu instalacji gazowej służącej do ogrzewania w samochodzie przerobionym na kampera. Na miejsce wysłano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ranne są dwie osoby - mężczyzna ma poparzoną twarz, a kobieta 50 procent ciała.