1. Iga Świątek wygrała turniej WTA 1000 w Indian Wells

Iga Świątek nie przestaje zachwycać. W niedzielnym finale w Indian Wells nie dała żadnych szans Marii Sakkari i wygrała 6:4, 6:0. To już 19. tytuł w jej bogatej karierze, który pozwolił bardzo znacząco powiększyć przewagę nad rywalkami w rankingu WTA .

Łącznie w drodze do triumfu Świątek straciła tylko 21 gemów. Mniej zanotowały tylko Monica Seles w 1992 roku (12) i Steffi Graf w 1994 (16), ale wówczas turniej miał skromniejszy format i rozegrały po pięć meczów.

2. Zakończyły się "wybory" prezydenckie w Rosji

Zakończyły się tak zwane wybory prezydenckie w Rosji. Zgodnie z przewidywaniami z miażdżącą przewagą wygrał Władimir Putin. Wybory "oczywiście nie były wolne ani uczciwe" - skomentował Biały Dom. W trakcie trzydniowego głosowania doszło do różnych incydentów - do urn wlewano barwnik, podpalano budki w lokalach wyborczych. Do protestu "Południe przeciwko Putinowi" nawoływali zwolennicy Aleksieja Nawalnego. W miastach na całym świecie przed lokalami wyborczymi ustawiły się długie kolejki wyborców z antyputinowskimi transparentami. W Berlinie, gdzie swój głos oddawała wdowa po Nawalnym, pojawiła się duża figura Putina, który kąpie się w wannie pełnej krwi.