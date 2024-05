1. Siergiej Szojgu traci stanowisko ministra obrony. Putin wskazał następcę

Według Kremla Putin chce, by ministerstwo obrony było w pełni otwarte na innowacje i nowe idee, i dlatego wybór padł na Biełousowa.

Andriej Biełousow to rosyjski naukowiec, ekonomista i polityk. Ma 65 lat. Od 2020 roku jest pierwszym wicepremierem w rządzie Michaiła Miszustina. Przez lata doradzał Władimirowi Putinowi.

2. Pożar centrum handlowego w Warszawie

Pożar wybuchł w niedzielę przed godziną 4. Konstrukcja hali jest znacznie zniszczona, cały dach zawalił się do środka.

Komendant główny PSP nadbrygadier Mariusz Feltynowski mówił, że to "bardzo dziwna sytuacja", że po 11 minutach od zgłoszenia do pojawienia się na miejscu straży pożarnej taka powierzchnia była objęta pożarem. - Być może nagromadzenie materiałów, przede wszystkim ubrań powodowało, że w środku ten pożar się bardzo szybko rozprzestrzeniał - dodał.

W niedzielę doszło również do pożaru na warszawskich Siekierkach . Płonęła hałda śmieci.

3. Zimni ogrodnicy i zimna Zośka 2024. Przymrozki w Polsce

W maju co roku środkowe regiony Europy doświadczają fenomenu klimatycznego, który może niekorzystnie wpływać na rośliny. W związku z przypadającymi w okresie od 12 do 15 maja wspomnieniami świętych Pankracego, Serwacego, Bonifacego i Zofii okres ten nazywany jest "zimnymi ogrodnikami" oraz "zimną Zośką". W związku z napływem zimnego powietrza w tym terminie pojawiają się przymrozki, tak niepożądane przez ogrodników, rolników czy sadowników.

W nocy z niedzieli 12 maja na poniedziałek 13 maja przymrozki są spodziewane na wschodzie i północnym wschodzie kraju. Termometry w niektórych miejscach wskażą 0 i -1 stopień Celsjusza. Temperatura przy gruncie na Mazowszu spadnie do -2 stopni Celsjusza, a na Podlasiu oraz Warmii i Mazurach do -1 st. C.