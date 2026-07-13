Zmiany w ukraińskim rządzie, nowa partia i apel wojska
1. Dymisja premier Ukrainy
Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał informację o planowanej dymisji szefowej ukraińskiego rządu Julii Swyrydenko we wpisie w mediach społecznościowych. Zapowiedział przy tym zmianę strategii politycznej kraju i wyznaczył priorytety dla nowego rządu.
Swyrydenko urząd premiera objęła 17 lipca 2025 roku.
2. Nowa partia Unia Centrum
Na polskiej scenie politycznej powstaje kolejna partia. Połączyły się środowiska klubu parlamentarnego i Stowarzyszenia Centrum Polska - powstałych po rozłamie w Polsce 2050 - oraz dotychczasowej Unii Europejskich Demokratów.
Przewodniczącą partii jest Paulina Hennig-Kloska, a pierwsza konwencja programowa odbędzie się we wrześniu.
3. Finał Wimbledonu
Włoski tenisista Jannik Sinner po długim pojedynku pokonał Alexandra Zvereva w niedzielnym finale Wimbledonu.
To jego piąty wielkoszlemowy tytuł w karierze, a drugi z rzędu w Londynie.
4. Do Polski wraca ciepło
Nietypowo chłodna pogoda jak na lipiec dobiega końca. Do Polski znów zaczną napływać suchsze i cieplejsze masy powietrza.
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5. Ćwiczenia wojska i apel do mieszkańców
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w poniedziałek i wtorek na północno-wschodnim obszarze kraju odbędzie się szkolenie pododdziałów Sił Zbrojnych RP.
Wojsko zwróciło się z apelem do mieszkańców. Znajduje się w nim między innymi prośba o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego.