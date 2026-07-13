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TO WARTO WIEDZIEĆ

Zmiany w ukraińskim rządzie, nowa partia i apel wojska

Wołodymyr Zełenski i Julia Swyrydenko
Hennig-Kloska: podjęliśmy decyzję, że tworzymy nowe środowisko polityczne
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Volodymyr Zelenskyy/X
Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział duże zmiany w ukraińskim rządzie. W Polsce powstaje nowa partia polityczna. Do naszego kraju wraca upał. Wojsko planuje ćwiczenia i apeluje do mieszkańców. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 13 lipca.

1. Dymisja premier Ukrainy

Prezydent Wołodymyr Zełenski przekazał informację o planowanej dymisji szefowej ukraińskiego rządu Julii Swyrydenko we wpisie w mediach społecznościowych. Zapowiedział przy tym zmianę strategii politycznej kraju i wyznaczył priorytety dla nowego rządu.

Swyrydenko urząd premiera objęła 17 lipca 2025 roku.

Wołodymyr Zełenski i Julia Swyrydenko
Wołodymyr Zełenski i Julia Swyrydenko
Źródło zdjęcia: Volodymyr Zelenskyy/X

2. Nowa partia Unia Centrum

Na polskiej scenie politycznej powstaje kolejna partia. Połączyły się środowiska klubu parlamentarnego i Stowarzyszenia Centrum Polska - powstałych po rozłamie w Polsce 2050 - oraz dotychczasowej Unii Europejskich Demokratów.

Przewodniczącą partii jest Paulina Hennig-Kloska, a pierwsza konwencja programowa odbędzie się we wrześniu.

3. Finał Wimbledonu

Włoski tenisista Jannik Sinner po długim pojedynku pokonał Alexandra Zvereva w niedzielnym finale Wimbledonu.

To jego piąty wielkoszlemowy tytuł w karierze, a drugi z rzędu w Londynie.

Jannik Sinner
Jannik Sinner
Źródło zdjęcia: PAP/EPA

4. Do Polski wraca ciepło

Nietypowo chłodna pogoda jak na lipiec dobiega końca. Do Polski znów zaczną napływać suchsze i cieplejsze masy powietrza.

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5. Ćwiczenia wojska i apel do mieszkańców

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w poniedziałek i wtorek na północno-wschodnim obszarze kraju odbędzie się szkolenie pododdziałów Sił Zbrojnych RP.

Wojsko zwróciło się z apelem do mieszkańców. Znajduje się w nim między innymi prośba o niepublikowanie w mediach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego.

Źródło: Reuters, PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Najważniejsze informacjeUkrainaWołodymyr ZełenskiWojskoMinisterstwo Obrony NarodowejpogodaCentrumPaulina Hennig-Kloska
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