Pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 11 grudnia

1. Sejmowy poniedziałek

Jeśli rząd Morawieckiego nie uzyska większości, dojdzie do tzw. drugiego kroku konstytucyjnego, w którym Sejm wybiera premiera. Wystawienie wspólnego kandydata - Donalda Tuska - zapowiedziały kluby KO, PSL, Polski 2050 i Lewicy, razem mające większość 248 posłów. Głosowanie nad wyborem nowego premiera - w przypadku porażki Morawieckiego - zaplanowane jest na godzinę 18.45.

Jeżeli na premiera zostanie wybrany Donald Tusk, planuje on wygłosić expose we wtorek rano - tak, by jeszcze tego samego dnia posłowie zagłosowali nad akceptacją przedstawionego przez niego składu Rady Ministrów.