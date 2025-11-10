Logo strona główna
Atak na policjantkę, Romanowski "zachęca" Ziobrę, hattrick Lewandowskiego

Incydent w Pobiedziskach
Atak na policjantkę w podpoznańskich Pobiedziskach
Źródło: TVN24
W podpoznańskich Pobiedziskach agresywny mężczyzna podczas interwencji zaatakował nożem policjantkę. Marcin Romanowski "zachęcił" Zbigniewa Ziobrę, by ten starał się o azyl na Węgrzech. W ligowym meczu z Celtą Vigo Robert Lewandowski strzelił trzy bramkki dla Barcelony. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w poniedziałek 10 listopada.

1. Policjantka zaatakowana nożem. Napastnika zastrzelił jej partner

Około godziny 17 w niedzielę funkcjonariusze policji zostali wezwani przez mieszkańców jednego z domów w podpoznańskich Pobiedziskach. Ze zgłoszenia wynikało, że do młodej kobiety przyszedł jej znajomy. Podczas spotkania stał się agresywny. Dlatego domownicy poprosili policjantów o pomoc. Napastnik zaatakował policjantkę - dźgnął ją nożem w głowę i klatkę piersiową. Drugi policjant użył wobec napastnika broni służbowej. Postrzelony mężczyzna zginął na miejscu. Policjanta trafiła do szpitala.

"Zaatakował nożem policjantkę", jej partner go zastrzelił
"Zaatakował nożem policjantkę", jej partner go zastrzelił

Poznań

2. Ziobro z azylem na Węgrzech? Romanowski mu to doradza

Były wiceminister, współpracownik Zbigniewa Ziobry Marcin Romanowski "zachęcił" Ziobrę, by ten skorzystał z możliwości uzyskania azylu politycznego na Węgrzech. Romanowski pod koniec ubiegłego roku uciekł przed polskim wymiarem sprawiedliwości na Węgry i dostał azyl.

W związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości Prokuratura Krajowa chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów. W piątek Sejm uchylił byłemu ministrowi sprawiedliwości immunitet w odniesieniu do wszystkich tych zarzutów. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego szefa MS. Wykonanie postanowienia o zatrzymaniu powierzono funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Romanowski "zachęca" Ziobrę. W sprawie azylu na Węgrzech

Romanowski "zachęca" Ziobrę. W sprawie azylu na Węgrzech

Polska
PiS o "politycznym sądzie" nad Ziobrą. "Najcięższy zarzut sformułował Jarosław Kaczyński"

PiS o "politycznym sądzie" nad Ziobrą. "Najcięższy zarzut sformułował Jarosław Kaczyński"

Polska

3. Trzy gole Roberta Lewandowskiego dla Barcelony

Robert Lewandowski wystąpił w ligowym spotkaniu przeciwko Celcie Vigo od pierwszej minuty. Polak, który jeszcze niedawno leczył kontuzję, w tym sezonie jest zwykle zmiennikiem Ferrana Torresa. W niedzielnym meczu pierwszego gola - z rzutu karnego - strzelił już w 10. minucie. W całym spotkaniu zdobył trzy gole, czym poprowadził swoją ekipę do wyjazdowej wygranej 4:2. Duma Katalonii wykorzystała potknięcie Realu Madryt i zbliżyła się do lidera tabeli.

Lewandowski wrócił niczym król. Trzybramkowy popis w Vigo
Lewandowski wrócił niczym król. Trzybramkowy popis w Vigo

EUROSPORT

4. Zderzenie pociągów na Słowacji, 11 osób trafiło do szpitali

Dwa pociągi pasażerskie zderzyły się niedaleko Bratysławy, na trasie do Pezinoka. Nie było ofiar śmiertelnych, rannych zostało kilkadziesiąt osób. Jedenaście hospitalizowano w Bratysławie. W pociągach było około 800 podróżujących. Expres TATRAN jadący z Koszyc do Bratysławy najechał na tył pociąg Nitra-Bratysława, poinformowały słowackie koleje. Przyczyny są wyjaśniane.Według szefa słowackich kolei (ŻSR) Ivana Bednarika jeden ze składów zignorował czerwone światło na semaforze.

Kolizja pociągów na Słowacji, 11 osób trafiło do szpitali
Kolizja pociągów na Słowacji, 11 osób trafiło do szpitali

5. Ciało polskiego turysty odnalezione na Maderze

Policja na Maderze w niedzielę po południu odnalazła ciało zaginionego polskiego turysty. Mężczyzna był poszukiwany od 2 listopada. Zwłoki poszukiwanego 31-latka znalezła przypadkowa osoba w trudno dostępnym miejscu, około 500 metrów od ścieżki biegnącej wzdłuż kanału w pobliżu miejscowości Boaventura.

Ciało polskiego turysty odnalezione na Maderze
Ciało polskiego turysty odnalezione na Maderze

Autorka/Autor: FC/ads

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: KWP Poznań

Zbigniew ZiobroRobert LewandowskiPortugaliaWęgryViktor OrbanMarcin RomanowskiSłowacja
