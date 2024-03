Dziennik "Financial Times" donosi, że Rosja "wznowiła wojnę szpiegowską z Zachodem". Były szef MSWiA w rządzie PiS oraz były poseł Mariusz Kamiński powiedział, że otrzymał propozycję startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Z kolei popularna łyżwiarka figurowa Kamiła Walijewa została usunięta z reprezentacji Rosji. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć 8 marca.

1. Rosja wznowiła "wojnę szpiegów" z Zachodem

Rosja w sposób agresywny "wznowiła wojnę szpiegowską z Zachodem" - ocenia dziennik "Financial Times". Pisze, że po niepowodzeniach z początku 2022 roku i masowym wydalaniu dyplomatów rosyjskich z krajów zachodnich jej służby odzyskały już pewność siebie i zmodyfikowały metody wywiadowcze.

2. Hołownia zapowiada nowe informacje ws. projektów dotyczących aborcji

Marszałek Sejmu był pytany w czwartek przez dziennikarzy, czy nastąpiła jakaś zmiana w planach prac Sejmu dotycząca procedowania projektów w sprawie aborcji. Wcześniej Hołownia mówił, że te prace powinny odbyć się 11 kwietnia, ale "jeżeli politycy będą gotowi, żeby zrobić to wcześniej", to on jest gotów "na wszelkiego rodzaju korekty".