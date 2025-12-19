Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Ukraina z unijną pożyczką, Zełenski w Warszawie, weta prezydenta

Donald Tusk podczas szczytu w Brukseli
Komisja Europejska zaproponowała finansowanie pomocy Ukrainie z zamrożonych rosyjskich aktywów. Relacja Macieja Sokołowskiego
Źródło: TVN24
Unijni liderzy na szczycie w Brukseli zdecydowali o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki. Wołodymyr Zełenski rozpoczyna oficjalną wizytę w Warszawie. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o zawetowaniu kolejnych ustaw. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w piątek 19 grudnia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Pożyczka zamiast rosyjskich aktywów

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa ogłosił, że europejscy liderzy na szczycie w Brukseli podjęli decyzję o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 miliardów euro na kolejne dwa lata. Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu gwarantowanego unijnym budżetem.

Wygórowane żądania Belgów, którzy za zgodę na użycie rosyjskich aktywów domagali się bezwarunkowych gwarancji, wzbudziły wątpliwości innych stolic.

Donald Tusk podczas szczytu w Brukseli
Donald Tusk podczas szczytu w Brukseli
Źródło: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

2. Zełenski w Warszawie

Wołodymyr Zełenski wylądował w czwartek w Warszawie. Prezydent Ukrainy dziś rozpocznie oficjalną wizytę w naszym kraju. Spotka się z prezydentem, a potem ma w planach rozmowy z marszałkami obu izb parlamentu.

Jeżeli Donald Tusk zdąży wrócić z Brukseli, po południu dojdzie też do spotkania ukraińskiego przywódcy z szefem naszego rządu.

Wołodymyr Zełenski już w Polsce
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wołodymyr Zełenski już w Polsce

3. Weta Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o zawetowaniu nowelizacji Prawa oświatowego. Miała umożliwić wdrożenie etapami w szkołach reformy programowej i przesunąć termin egzaminu ósmoklasisty.

Prezydent nie zgodził się również na przyjęcie ustawy zwiększającej podwyżki akcyzy na alkohol. Taki ruch zapowiadał już w sierpniu Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydent, w programie "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24. - Prezydent nie jest zwolennikiem podnoszenia danin, podatków czy akcyzy - powiedział wtedy.

Nawrocki zdecydował również o zawetowaniu ustawy podnoszącej opłatę cukrową. Wyjaśniając decyzję, przypomniał, że nie podpisze ustaw podnoszących podatki dla Polaków.

Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki
Źródło: PAP/Paweł Supernak

4. Demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim

Karol Nawrocki ogłosił również, że Okrągły Stół zostanie przeniesiony do Muzeum Historii Polski. Demontaż symbolu transformacji ustrojowej w Polsce już się rozpoczął. Prezydent nawiązał też do słynnej wypowiedzi Joanny Szczepkowskiej z 1989 roku i ocenił, że "dziś skończył się w Polsce postkomunizm".

Demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim
Demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim
Źródło: Albert Zawada/PAP

Donald Tusk skomentował, że demontaż to "ironia historii", bo to szef rządu jako młody człowiek w 1989 roku sprzeciwiał się porozumieniu Solidarności z komunistami, a Jarosław i Lech Kaczyńscy je współtworzyli. Bogdan Borusewicz, legenda opozycji z czasów PRL, powiedział, że właściwie bałby się, że Nawrocki taki stół "porąbie i spali". Marcin Kierwiński uznał natomiast, że symbol, który zna cały świat "kłuł w oczy" prezydenta.

5. TSUE o Trybunale Konstytucyjnym

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że polski Trybunał Konstytucyjny naruszył kilka podstawowych zasad prawa Unii, nie respektując orzecznictwa TSUE.

Jest wyrok TSUE w sprawie Trybunału Konstytucyjnego
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jest wyrok TSUE w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

"Decyzja TSUE nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej. Zapadła ona całkowicie poza kompetencjami tego organu. Do TSUE nie należy ocena polskiej Konstytucji ani polskiego Trybunału Konstytucyjnego" – przekazał Trybunał Konstytucyjny w oświadczeniu.

pc

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica