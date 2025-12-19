Ukraina z unijną pożyczką, Zełenski w Warszawie, weta prezydenta

Komisja Europejska zaproponowała finansowanie pomocy Ukrainie z zamrożonych rosyjskich aktywów. Relacja Macieja Sokołowskiego Źródło: TVN24

1. Pożyczka zamiast rosyjskich aktywów

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa ogłosił, że europejscy liderzy na szczycie w Brukseli podjęli decyzję o udzieleniu Ukrainie wsparcia w formie pożyczki w wysokości 90 miliardów euro na kolejne dwa lata. Zostanie ona sfinansowana ze wspólnego długu gwarantowanego unijnym budżetem.

Wygórowane żądania Belgów, którzy za zgodę na użycie rosyjskich aktywów domagali się bezwarunkowych gwarancji, wzbudziły wątpliwości innych stolic.

Donald Tusk podczas szczytu w Brukseli Źródło: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

2. Zełenski w Warszawie

Wołodymyr Zełenski wylądował w czwartek w Warszawie. Prezydent Ukrainy dziś rozpocznie oficjalną wizytę w naszym kraju. Spotka się z prezydentem, a potem ma w planach rozmowy z marszałkami obu izb parlamentu.

Jeżeli Donald Tusk zdąży wrócić z Brukseli, po południu dojdzie też do spotkania ukraińskiego przywódcy z szefem naszego rządu.

3. Weta Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki zdecydował o zawetowaniu nowelizacji Prawa oświatowego. Miała umożliwić wdrożenie etapami w szkołach reformy programowej i przesunąć termin egzaminu ósmoklasisty.

Prezydent nie zgodził się również na przyjęcie ustawy zwiększającej podwyżki akcyzy na alkohol. Taki ruch zapowiadał już w sierpniu Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej w kancelarii prezydent, w programie "Rozmowa Piaseckiego" w TVN24. - Prezydent nie jest zwolennikiem podnoszenia danin, podatków czy akcyzy - powiedział wtedy.

Nawrocki zdecydował również o zawetowaniu ustawy podnoszącej opłatę cukrową. Wyjaśniając decyzję, przypomniał, że nie podpisze ustaw podnoszących podatki dla Polaków.

Prezydent Karol Nawrocki Źródło: PAP/Paweł Supernak

4. Demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim

Karol Nawrocki ogłosił również, że Okrągły Stół zostanie przeniesiony do Muzeum Historii Polski. Demontaż symbolu transformacji ustrojowej w Polsce już się rozpoczął. Prezydent nawiązał też do słynnej wypowiedzi Joanny Szczepkowskiej z 1989 roku i ocenił, że "dziś skończył się w Polsce postkomunizm".

Demontaż Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim Źródło: Albert Zawada/PAP

Donald Tusk skomentował, że demontaż to "ironia historii", bo to szef rządu jako młody człowiek w 1989 roku sprzeciwiał się porozumieniu Solidarności z komunistami, a Jarosław i Lech Kaczyńscy je współtworzyli. Bogdan Borusewicz, legenda opozycji z czasów PRL, powiedział, że właściwie bałby się, że Nawrocki taki stół "porąbie i spali". Marcin Kierwiński uznał natomiast, że symbol, który zna cały świat "kłuł w oczy" prezydenta.

5. TSUE o Trybunale Konstytucyjnym

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że polski Trybunał Konstytucyjny naruszył kilka podstawowych zasad prawa Unii, nie respektując orzecznictwa TSUE.

"Decyzja TSUE nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie konstytucyjnych organów Rzeczypospolitej Polskiej. Zapadła ona całkowicie poza kompetencjami tego organu. Do TSUE nie należy ocena polskiej Konstytucji ani polskiego Trybunału Konstytucyjnego" – przekazał Trybunał Konstytucyjny w oświadczeniu.

