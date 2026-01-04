Maduro w USA, kto będzie rządził Wenezuelą, zarzuty po tragicznym pożarze

Nicolas Maduro na płycie lotniska w Nowym Jorku Źródło: Reuters

1. Maduro wylądował w USA

Samolot z dyktatorem Nicolasem Maduro późnym wieczorem czasu polskiego wylądował na lotnisku Stewart International w stanie Nowy Jork. Doszło do tego kilkanaście godzin po jego pojmaniu w Caracas. Były przywódca Wenezueli został doprowadzony do aresztu.

Pojmanie dyktatora to efekt amerykańskiego ataku na Wenezuelę. Rozpoczął się on około godziny 2 nad ranem czasu lokalnego (godziny 7 w Polsce) i trwał około dwóch godzin. W Caracas i kilku miejscach w pobliżu baz wojskowych słychać było eksplozje, a świadkowie mówili i filmowali nisko przelatujące nad metropolią wojskowe śmigłowce.

2. Kto będzie rządził Wenezuelą?

Prezydent USA Donald Trump w trakcie konferencji prasowej poświęconej atakowi na Wenezuelę mówił o tym, kto teraz będzie rządzić w Caracas. Jak powiedział, wiceprezydentka Wenezueli Delcy Rodriguez jest skłonna "zrobić to, co konieczne, by uczynić Wenezuelę znowu wielką".

Amerykański przywódca zaznaczył jednak, że Wenezuelą rządzić będzie grupa wybrana przez USA i wkrótce ogłosi nazwiska urzędników, którzy przejmą władze. Zagroził przy tym, że siły USA pozostaną na miejscu i mogą przeprowadzić kolejny atak, jeśli będzie to konieczne, by obecni członkowie reżimu spełnili żądania USA.

3. Zarzuty po pożarze w szwajcarskim kurorcie

Szwajcarska prokuratura poinformowała, że wszczęła śledztwo w sprawie karnej przeciwko kierującym barem w Crans-Montanie. Śledczy przekazali, że kierownicy baru - francuska para - są od teraz podejrzani o nieumyślne spowodowanie śmierci i uszczerbku na zdrowiu wielu osób oraz pożaru w wyniku zaniedbań.

1 stycznia około godzinie 2 w nocy barze Le Constellation w Crans-Montanie wybuchł pożar. W jego wyniku zginęło 40 osób, a 121 zostało rannych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zarzuty po śmierci w płomieniach w Szwajcarii. Dwoje podejrzanych

4. Trump ostrzega prezydenta Kolumbii

W trakcie konferencji prasowej w sprawie ataku USA na Wenezuelę Donald Trump ostrzegł prezydenta Kolumbii Gustavo Petro. - On ma fabryki kokainy. Ma fabryki, w których produkuje kokainę (...) On produkuje kokainę i wysyła ją do Stanów Zjednoczonych, więc musi uważać na swój tyłek - stwierdził prezydent USA.

W reakcji na amerykańską interwencję w Wenezueli Petro wezwał w sobotę do spotkania Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) oraz Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której Kolumbia zasiada od początku roku jako niestały członek. Petro poinformował również o rozmieszczeniu wojsk na granicy z Wenezuelą, a także wysłaniu tam służb ratunkowych na wypadek masowego napływu uchodźców z tego kraju.

5. Jak Joshua przeżył tragiczny wypadek?

Anthony Joshua wrócił do Wielkiej Brytanii po wypadku w Nigerii, w którym zginęło jego dwóch bliskich przyjaciół. Jak informują brytyjskie media, były mistrz świata wagi ciężkiej sam byłby wśród ofiar, gdyby nie jedna decyzja.

"36-letni mistrz świata zamienił się miejscami, przechodząc z przedniego siedzenia na tylne, krótko przed wypadkiem, w którym zginęli Sina Ghami i Latif Ayodele - zaledwie kilka godzin po ich przylocie do Nigerii na wakacje" - donosi "Daily Mail".

