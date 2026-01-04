Logo strona główna
TO WARTO WIEDZIEĆ

Maduro w USA, kto będzie rządził Wenezuelą, zarzuty po tragicznym pożarze

Agenci DEA przy furgonetce, którą transportowany miał być Nicolas Maduro. Nowy Jork
Nicolas Maduro na płycie lotniska w Nowym Jorku
Źródło: Reuters
Samolot z Nicolasem Maduro wylądował w USA. Donald Trump przekazał, jak wyglądać będzie teraz władza w Wenezueli. Właściciele baru w Crans-Montanie podejrzani w śledztwie po tragicznym pożarze. Prezydent USA ostrzegł kolejnego prezydenta. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 4 stycznia.

Zobacz prognozę pogody na dziś >>>

1. Maduro wylądował w USA

Samolot z dyktatorem Nicolasem Maduro późnym wieczorem czasu polskiego wylądował na lotnisku Stewart International w stanie Nowy Jork. Doszło do tego kilkanaście godzin po jego pojmaniu w Caracas. Były przywódca Wenezueli został doprowadzony do aresztu.

Pojmanie dyktatora to efekt amerykańskiego ataku na Wenezuelę. Rozpoczął się on około godziny 2 nad ranem czasu lokalnego (godziny 7 w Polsce) i trwał około dwóch godzin. W Caracas i kilku miejscach w pobliżu baz wojskowych słychać było eksplozje, a świadkowie mówili i filmowali nisko przelatujące nad metropolią wojskowe śmigłowce.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Samolot z Maduro wylądował w USA

Samolot z Maduro wylądował w USA

"Zmowa narkoterrorystyczna" i "tysiące ton" kokainy. Nowe zarzuty dla Maduro

"Zmowa narkoterrorystyczna" i "tysiące ton" kokainy. Nowe zarzuty dla Maduro

2. Kto będzie rządził Wenezuelą?

Prezydent USA Donald Trump w trakcie konferencji prasowej poświęconej atakowi na Wenezuelę mówił o tym, kto teraz będzie rządzić w Caracas. Jak powiedział, wiceprezydentka Wenezueli Delcy Rodriguez jest skłonna "zrobić to, co konieczne, by uczynić Wenezuelę znowu wielką".

Amerykański przywódca zaznaczył jednak, że Wenezuelą rządzić będzie grupa wybrana przez USA i wkrótce ogłosi nazwiska urzędników, którzy przejmą władze. Zagroził przy tym, że siły USA pozostaną na miejscu i mogą przeprowadzić kolejny atak, jeśli będzie to konieczne, by obecni członkowie reżimu spełnili żądania USA.

Rubio "właśnie z nią rozmawiał i zasadniczo jest gotowa"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rubio "właśnie z nią rozmawiał i zasadniczo jest gotowa"

3. Zarzuty po pożarze w szwajcarskim kurorcie

Szwajcarska prokuratura poinformowała, że wszczęła śledztwo w sprawie karnej przeciwko kierującym barem w Crans-Montanie. Śledczy przekazali, że kierownicy baru - francuska para - są od teraz podejrzani o nieumyślne spowodowanie śmierci i uszczerbku na zdrowiu wielu osób oraz pożaru w wyniku zaniedbań.

1 stycznia około godzinie 2 w nocy barze Le Constellation w Crans-Montanie wybuchł pożar. W jego wyniku zginęło 40 osób, a 121 zostało rannych.

Zarzuty po śmierci w płomieniach w Szwajcarii. Dwoje podejrzanych
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zarzuty po śmierci w płomieniach w Szwajcarii. Dwoje podejrzanych

4. Trump ostrzega prezydenta Kolumbii

W trakcie konferencji prasowej w sprawie ataku USA na Wenezuelę Donald Trump ostrzegł prezydenta Kolumbii Gustavo Petro. - On ma fabryki kokainy. Ma fabryki, w których produkuje kokainę (...) On produkuje kokainę i wysyła ją do Stanów Zjednoczonych, więc musi uważać na swój tyłek - stwierdził prezydent USA.

W reakcji na amerykańską interwencję w Wenezueli Petro wezwał w sobotę do spotkania Organizacji Państw Amerykańskich (OPA) oraz Rady Bezpieczeństwa ONZ, w której Kolumbia zasiada od początku roku jako niestały członek. Petro poinformował również o rozmieszczeniu wojsk na granicy z Wenezuelą, a także wysłaniu tam służb ratunkowych na wypadek masowego napływu uchodźców z tego kraju.

Trump o kolejnym prezydencie, który "musi uważać"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Trump o kolejnym prezydencie, który "musi uważać"

5. Jak Joshua przeżył tragiczny wypadek?

Anthony Joshua wrócił do Wielkiej Brytanii po wypadku w Nigerii, w którym zginęło jego dwóch bliskich przyjaciół. Jak informują brytyjskie media, były mistrz świata wagi ciężkiej sam byłby wśród ofiar, gdyby nie jedna decyzja.

"36-letni mistrz świata zamienił się miejscami, przechodząc z przedniego siedzenia na tylne, krótko przed wypadkiem, w którym zginęli Sina Ghami i Latif Ayodele - zaledwie kilka godzin po ich przylocie do Nigerii na wakacje" - donosi "Daily Mail".

Joshua już w domu po tragicznym wypadku. Jedna decyzja uratowała mu życie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Joshua już w domu po tragicznym wypadku. Jedna decyzja uratowała mu życie

EUROSPORT
pc

Autorka/Autor: kkop/akw

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Olga Fedorova

Nicolas MaduroWenezuelaUSADonald TrumpSzwajcariaPożaryAlpyKolumbiaGustavo PetroBoksboks
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica