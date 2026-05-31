Wielki sukces Mai Chwalińskiej, 29 umów w ramach SAFE, wandalizm przed konsulatem RP

29 umów na zakup sprzętu wojskowego podpisano w sobotę w ramach programu SAFE. Maja Chwalińska awansowała do 1/8 finału Rolanda Garrosa. Ktoś zdewastował wejście do polskiego konsulatu w USA. Możliwa trąba powietrzna zerwała dachy i połamała drzewa na Opolszczyźnie. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 31 maja.

1. 29 umów na 79 miliardów złotych w ramach SAFE

To jest dzień, który zmienia rzeczywistość - powiedział w sobotę szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Tego dnia podpisano 29 umów na blisko 79 miliardów złotych na zakupy dla polskiej armii. "To jest właśnie SAFE" - komentował premier Donald Tusk.


"Mam nadzieję, że wreszcie dotarło do prezydenta i prezesa"

Środki przeznaczone na realizację kontraktów mają wesprzeć rozwój krajowego przemysłu obronnego oraz zwiększyć zdolności operacyjne polskiej armii. Jednym z najważniejszych dokumentów podpisanych tego dnia była umowa wykonawcza dotycząca Narodowej Rezerwy Amunicyjnej.

2. Maja Chwalińska we łzach po awansie do 1/8 finału Rolanda Garrosa

Polska tenisistka po wyeliminowaniu mistrzyni olimpijskiej Qinwen Zheng oraz rozstawionej z numerem 23. Elise Mertens, w sobotę pokonała kolejną wyżej notowaną rywalkę - Marię Sakkari. Przez godzinę gry się na to nie zanosiło. Doświadczona Greczynka wygrała pierwszą partię 6:1. Potem na korcie dominowała już jednak 24-letnia Polka. Drugą odsłonę zwyciężyła 6:3, a decydującą 6:2. 


Nie wytrzymała po ostatniej piłce. "Co za romantyczna historia w Paryżu!"

Maja Chwalińska po ostatniej piłce z niedowierzania zasłoniła dłońmi twarz, a po podziękowaniu rywalce usiadła na ławce, chwyciła za ręcznik i utonęła we łzach.

3. Polski konsulat w Nowym Jorku ofiarą wandalizmu

Drzwi Konsulatu Generalnego RP i znajdujący się przy drzwiach wejściowych pomnik Jana Karskiego w Nowym Jorku zostały pomazane czerwoną farbą. Do zdarzenia doszło w piątek rano. Konsul generalny Mateusz Sakowicz określił to zdarzenie jako "akt wandalizmu, który należy jednoznacznie potępić". O sprawie poinformowano policję.


Akt wandalizmu przed polskim konsulatem. "Traktujemy to bardzo poważnie"

4. Kolejne zatrzymanie po fałszywych alarmach

Szef MSWiA Marcin Kierwiński poinformował o kolejnym zatrzymaniu w sprawie fałszywych alarmów. Łącznie zatrzymano już pięć osób, trzy z nich trafiły do aresztu.

Zatrzymany to 29-letni mieszkaniec powiatu otwockiego. Jak poinformowała policja, mężczyzna jest podejrzany o wykonanie w dniu 18 maja "dwóch połączeń telefonicznych na numer alarmowy 112, informując o groźbie zdetonowania ładunku wybuchowego na terenie jednej ze stacji telewizyjnych".


Szef MSWiA: kolejne zatrzymanie w sprawie fałszywych alarmów

Po jednym z fałszywych alarmów służby siłowo weszły do mieszkania w Gdańsku należącego do matki prezydenta Karola Nawrockiego. Straż pożarna zdecydowała się wyłamać zamki drzwi w związku ze zgłoszeniami o zagrożeniu życia.

5. Niebezpieczna pogoda. Zerwane dachy na Opolszczyźnie

Pogoda w sobotę w części kraju była groźna. Nad opolskimi Balcerzowicami popołudniowa wichura uszkodziła dachy 11 budynków, w tym pięciu mieszkalnych. - Straty materialne, które tu obserwujemy, są olbrzymie - mówiła podczas wieczornej konferencji prasowej Monika Jurek, wojewoda opolski.


Poważne zniszczenia na Opolszczyźnie. To mogła być trąba powietrzna

Szczęśliwie nikt nie ucierpiał. Jak poinformowali Polscy Łowcy Burz w mediach społecznościowych, za zniszczenia w powiecie strzeleckim mogła odpowiadać trąba powietrzna, a prędkosć wiatru miała dochodzić do około 200 kilometrów na godzinę.

Źródło: tvn24.pl, PAP
