Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 27 sierpnia

Nawałnice na południu Polski. Eksplozje na stacji benzynowej w Rumunii. Z kolei w Jacksonville na Florydzie w USA doszło do strzelaniny, w której zginęły cztery osoby. Oto pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć.

1. Nawałnice na południu Polski, liczne interwencje Straży Pożarnej

Co najmniej pięć osób zostało rannych wskutek nawałnic, które przeszły w sobotę przez Podkarpacie. Z powodu braku zasilania ewakuowano czworo pacjentów ze szpitala w Dębicy. Wieczorem dziesiątki tysięcy odbiorców w całym regionie pozostawały bez prądu. Wiatr zrywał linie energetyczne, dachy i łamał drzewa. Strażacy w całym kraju interweniowali ponad dwa tysiące razy.

Do godziny 23 strażacy odnotowali 2772 zgłoszenia dotyczące usuwania skutków silnego wiatru oraz opadów deszczu - poinformowała w sobotę wieczorem na Twitterze Państwowa Straż Pożarna.

2. Przerwany finał Męskiego Grania

3. Mnangagwa został prezydentem Zimbabwe na drugą kadencję

4. Eksplozje na stacji paliw w Rumunii

Agencja ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (IGSU) Rumunii poinformowała, że w sobotę doszło do eksplozji jednego z trzech zbiorników gazu płynnego na stacji LPG we wsi Crevedia niedaleko Bukaresztu. Ogień rozprzestrzenił się na dwa pozostałe zbiorniki i pobliski dom. Poskutkowało to ewakuacją mieszkańców w promieniu 300 metrów i zablokowaniem ruchu drogowego.