to warto wiedzieć Wybuch w Moskwie, pożary w Grecji, Hiszpania buduje barierę na granicy

Eksplozja w centrum Moskwy. Są ofiary śmiertelne Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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1. Wybuch w Moskwie

Do eksplozji doszło około godziny 20 czasu lokalnego w restauracji Balzi Rossi przy placu Kudryńskim w centrum Moskwy. Na skutek wybuchu zginęły trzy osoby, a 21 zostało rannych.

Media państwowe podały - jak przekazała rosyjska redakcja BBC News - że ładunek domowej roboty zdetonowała kobieta, która zginęła na miejscu.

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2. Megapożar w Grecji

W Grecji trwa kolejny dzień walki z ogniem. Największy pożar szaleje kilkadziesiąt kilometrów od Aten. Jest na tyle intensywny, że greckie media określają go mianem megapożaru.

Strażacy walczą z kilkoma dużymi pożarami w kraju - oprócz obejmującego stolicę regionu Attyki ogień rozprzestrzenił się także w regionach Argolida we wschodniej części Peloponezu i Arta w północno-zachodniej części Grecji.

3. Hiszpania instaluje barierę na granicy z Ceutą

Hiszpania rozpoczęła montaż bariery na granicy morskiej między Ceutą a Marokiem po tym, jak w ciągu ostatnich dni do hiszpańskiej eksklawy w niekontrolowany sposób przedostało się około 60 tysięcy migrantów.

Sytuacja będzie również tematem nadzwyczajnego posiedzenia ministrów państw Unii Europejskiej odpowiedzialnych za sprawy wewnętrzne, które odbędzie się we wtorek.

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4. Godzina "W". Hołd dla uczestników Powstania Warszawskiego

O godzinie 17 rozległo się wycie syren i bicie dzwonów. Jak co roku 1 sierpnia mieszkańcy stolicy oddali hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego zatrzymując się na chwilę.

Po godzinie "W" rozpoczęła się uroczystość na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przy pomniku Gloria Victis (Polegli Niepokonani). Uczestniczyli w niej między innymi prezydent Karol Nawrocki, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Jak co roku tłum zebrał się też między innymi na rondzie Dmowskiego, skąd wyruszył Marsz Powstania Warszawskiego. Chwilę po ustaniu dźwięków syren, rozbrzmiały okrzyki "Cześć i chwała bohaterom!". Okolicę spowił biało-czerwony dym z rac.

5. Uczestniczka Powstania Warszawskiego: mnie strasznie boli ta sprawa ukraińska

Anna Przedpełska-Trzeciakowska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską w "Faktach po Faktach" mówiła o wydarzeniach z 1 sierpnia 1944 roku. Była sanitariuszka Armii Krajowej wspominała między innymi śmierć swojego brata. - Ja byłam przy nim do końca (...). Jędrek był tym cudownym dzieckiem, tym moim wspaniałym bratem. Tym bardzo dobrym strzelcem - mówiła.

W rozmowie pojawił się także wątek trwającej obecnie wojny w Ukrainie oraz stosunku Polaków do obywateli tego kraju. Pytana o przypadki ataków na Ukraińców w Polsce Przedpełska-Trzeciakowska przyznała, że "to straszne".

- Myśmy celowali tak wysoko, tak wysoko stawialiśmy sobie cele, a teraz byle cham potrafi uderzyć kobietę, dlatego że jest Ukrainką - powiedziała powstanka.