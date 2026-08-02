Wybuch w Moskwie, pożary w Grecji, Hiszpania buduje barierę na granicy
1. Wybuch w Moskwie
Do eksplozji doszło około godziny 20 czasu lokalnego w restauracji Balzi Rossi przy placu Kudryńskim w centrum Moskwy. Na skutek wybuchu zginęły trzy osoby, a 21 zostało rannych.
Media państwowe podały - jak przekazała rosyjska redakcja BBC News - że ładunek domowej roboty zdetonowała kobieta, która zginęła na miejscu.
2. Megapożar w Grecji
W Grecji trwa kolejny dzień walki z ogniem. Największy pożar szaleje kilkadziesiąt kilometrów od Aten. Jest na tyle intensywny, że greckie media określają go mianem megapożaru.
Strażacy walczą z kilkoma dużymi pożarami w kraju - oprócz obejmującego stolicę regionu Attyki ogień rozprzestrzenił się także w regionach Argolida we wschodniej części Peloponezu i Arta w północno-zachodniej części Grecji.
3. Hiszpania instaluje barierę na granicy z Ceutą
Hiszpania rozpoczęła montaż bariery na granicy morskiej między Ceutą a Marokiem po tym, jak w ciągu ostatnich dni do hiszpańskiej eksklawy w niekontrolowany sposób przedostało się około 60 tysięcy migrantów.
Sytuacja będzie również tematem nadzwyczajnego posiedzenia ministrów państw Unii Europejskiej odpowiedzialnych za sprawy wewnętrzne, które odbędzie się we wtorek.
4. Godzina "W". Hołd dla uczestników Powstania Warszawskiego
O godzinie 17 rozległo się wycie syren i bicie dzwonów. Jak co roku 1 sierpnia mieszkańcy stolicy oddali hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego zatrzymując się na chwilę.
Po godzinie "W" rozpoczęła się uroczystość na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przy pomniku Gloria Victis (Polegli Niepokonani). Uczestniczyli w niej między innymi prezydent Karol Nawrocki, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
Jak co roku tłum zebrał się też między innymi na rondzie Dmowskiego, skąd wyruszył Marsz Powstania Warszawskiego. Chwilę po ustaniu dźwięków syren, rozbrzmiały okrzyki "Cześć i chwała bohaterom!". Okolicę spowił biało-czerwony dym z rac.
5. Uczestniczka Powstania Warszawskiego: mnie strasznie boli ta sprawa ukraińska
Anna Przedpełska-Trzeciakowska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską w "Faktach po Faktach" mówiła o wydarzeniach z 1 sierpnia 1944 roku. Była sanitariuszka Armii Krajowej wspominała między innymi śmierć swojego brata. - Ja byłam przy nim do końca (...). Jędrek był tym cudownym dzieckiem, tym moim wspaniałym bratem. Tym bardzo dobrym strzelcem - mówiła.
W rozmowie pojawił się także wątek trwającej obecnie wojny w Ukrainie oraz stosunku Polaków do obywateli tego kraju. Pytana o przypadki ataków na Ukraińców w Polsce Przedpełska-Trzeciakowska przyznała, że "to straszne".
- Myśmy celowali tak wysoko, tak wysoko stawialiśmy sobie cele, a teraz byle cham potrafi uderzyć kobietę, dlatego że jest Ukrainką - powiedziała powstanka.