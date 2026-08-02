Logo strona główna
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
to warto wiedzieć

Wybuch w Moskwie, pożary w Grecji, Hiszpania buduje barierę na granicy

Eksplozja w Moskwie
Eksplozja w centrum Moskwy. Są ofiary śmiertelne
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
Trzy osoby zginęły w wyniku eksplozji, do której doszło w restauracji w centrum Moskwy. Okolice Aten trawi "megapożar". Hiszpania zareagowała na kryzys migracyjny w Ceucie rozpoczęciem montażu bariery na granicy morskiej z Marokiem. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 2 sierpnia.

1. Wybuch w Moskwie

Do eksplozji doszło około godziny 20 czasu lokalnego w restauracji Balzi Rossi przy placu Kudryńskim w centrum Moskwy. Na skutek wybuchu zginęły trzy osoby, a 21 zostało rannych.

Media państwowe podały - jak przekazała rosyjska redakcja BBC News - że ładunek domowej roboty zdetonowała kobieta, która zginęła na miejscu.

2. Megapożar w Grecji

W Grecji trwa kolejny dzień walki z ogniem. Największy pożar szaleje kilkadziesiąt kilometrów od Aten. Jest na tyle intensywny, że greckie media określają go mianem megapożaru.

Strażacy walczą z kilkoma dużymi pożarami w kraju - oprócz obejmującego stolicę regionu Attyki ogień rozprzestrzenił się także w regionach Argolida we wschodniej części Peloponezu i Arta w północno-zachodniej części Grecji.

3. Hiszpania instaluje barierę na granicy z Ceutą

Hiszpania rozpoczęła montaż bariery na granicy morskiej między Ceutą a Marokiem po tym, jak w ciągu ostatnich dni do hiszpańskiej eksklawy w niekontrolowany sposób przedostało się około 60 tysięcy migrantów.

Sytuacja będzie również tematem nadzwyczajnego posiedzenia ministrów państw Unii Europejskiej odpowiedzialnych za sprawy wewnętrzne, które odbędzie się we wtorek.

4. Godzina "W". Hołd dla uczestników Powstania Warszawskiego

O godzinie 17 rozległo się wycie syren i bicie dzwonów. Jak co roku 1 sierpnia mieszkańcy stolicy oddali hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego zatrzymując się na chwilę.

Po godzinie "W" rozpoczęła się uroczystość na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przy pomniku Gloria Victis (Polegli Niepokonani). Uczestniczyli w niej między innymi prezydent Karol Nawrocki, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Jak co roku tłum zebrał się też między innymi na rondzie Dmowskiego, skąd wyruszył Marsz Powstania Warszawskiego. Chwilę po ustaniu dźwięków syren, rozbrzmiały okrzyki "Cześć i chwała bohaterom!". Okolicę spowił biało-czerwony dym z rac.

5. Uczestniczka Powstania Warszawskiego: mnie strasznie boli ta sprawa ukraińska

Anna Przedpełska-Trzeciakowska, uczestniczka Powstania Warszawskiego, w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zaleską w "Faktach po Faktach" mówiła o wydarzeniach z 1 sierpnia 1944 roku. Była sanitariuszka Armii Krajowej wspominała między innymi śmierć swojego brata. - Ja byłam przy nim do końca (...). Jędrek był tym cudownym dzieckiem, tym moim wspaniałym bratem. Tym bardzo dobrym strzelcem - mówiła.

W rozmowie pojawił się także wątek trwającej obecnie wojny w Ukrainie oraz stosunku Polaków do obywateli tego kraju. Pytana o przypadki ataków na Ukraińców w Polsce Przedpełska-Trzeciakowska przyznała, że "to straszne".

- Myśmy celowali tak wysoko, tak wysoko stawialiśmy sobie cele, a teraz byle cham potrafi uderzyć kobietę, dlatego że jest Ukrainką - powiedziała powstanka.

Źródło: tvn24.pl, PAP, Reuters
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
28 min
Daniel Obajtek
Prokuratura wzięła się za człowieka Kaczyńskiego. Już nie "wszystko mogę" Daniel Obajtek?
Czarno na białym
1 godz 57 min
Nan Goldin
Twierdzili, że to bezpieczny lek. "Mój gniew jest osobisty, nienawidzę tych ludzi"
Udostępnij:
Tagi:
MoskwaRosjaGrecjapożarPożaryAtenyHiszpaniaMarokoMigracjeMigranci i uchodźcy w Europie
Czytaj także:
hpv ginekolog lekarz badanie hpv shutterstock_2599162569
Ten test zastąpił tradycyjną cytologię. Jest znacznie skuteczniejszy
Zdrowie
Florencja. Turyści
Pachniało dymem, ale nic nie płonęło. Zagadkowy swąd we Florencji
METEO
Katastrofa samolotu w Peru
Rozbił się samolot z turystami z Europy. Wszyscy zginęli
Świat
imageTitle
Jeremy Sochan o krok od nowego klubu
EUROSPORT
Spotkanie "Rozwój+Wy"
Skąd pieniądze na "grilla u Morawieckiego"? Były premier odpowiada
Polska
parasol słońce upał
IMGW ostrzega przed upałem i burzami
METEO
Wiceminister Marcin Bosacki spotkał się we Lwowie z Iryną Wereszczuk
Wiceminister spotkał się z współpracowniczką Zełenskiego. O tym rozmawiali
Polska
imageTitle
O której godzinie dzisiaj finał Ligi Narodów z udziałem Polaków?
EUROSPORT
16 min
Straż Ochrony Kolei
Tak działa Straż Ochrony Kolei. Jej szef był 17 lat w GROM
TVN24+ Originals
Strzelanina w Twin Falls, Idaho
Otworzył ogień w restauracji. Zabił dwie osoby
Świat
Skutki wichury w powiecie pleszewskim (woj. wielkopolskie)
"Nagle wszystko zaczęło fruwać, poderwało dach". Nawałnice nad Polską
METEO
imageTitle
Lewandowski bohaterem Chicago. Jego gole dały wygraną
EUROSPORT
Eksplozja w Moskwie
Eksplozja w Moskwie. Są zabici i ranni
Świat
Donald Trump w USA
Atak "niespotykany od II wojny światowej"? Trump: zgodziłem się odwołać pod warunkiem
Świat
Bartosz Zmarzlik
Zmarzlik ma problem. Sprawdź klasyfikację generalną SGP 2026
EUROSPORT
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Ciało przed blokiem, policjanci użyli broni
Poznań
imageTitle
Czarna sobota Zmarzlika. Koniec niesamowitej serii
EUROSPORT
imageTitle
Wyjątkowy gość na żużlu w Łodzi. Przyciągnęły go biznesy ze Zmarzlikiem
EUROSPORT
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Silnie grzmi, pada grad
METEO
Anna Przedpełska-Trzeciakowska
Walczyła w Powstaniu. "Mnie strasznie boli ta sprawa ukraińska. Łamie się moja wiara"
Polska
Burza, noc, piorun, niebo
Tu noc będzie groźna. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Polak walczył do końca o zwycięstwo w Łodzi
EUROSPORT
superkomorka sklej
Superkomórka burzowa na Opolszczyźnie. Lało tak, że świata nie było widać
METEO
48 min
Paczka Aliexpress
Unia walczy z zalewem tanich produktów z Chin. "Czasami odpady mają lepszy skład"
Rozmowy o końcu świata
W Ceucie zainstalowano bariery ograniczające
W Ceucie instalują wodną barierę
Świat
Ajia Paraskiewi, Grecja
"Część naszej dzielnicy ocalała, ale reszta obróciła się w popiół"
METEO
imageTitle
Lech powoli podnosi się po blamażu
EUROSPORT
imageTitle
Latem jak zimą. Tomasiak znów najlepszy wśród Polaków
EUROSPORT
Tarnawa-Kolonia, 31.07.2026. Miejsce upadku rakiety w miejscowości Tarnawa-Kolonia w woj. lubelskim
Koniec oględzin w Tarnawie-Kolonii. "Obiekt odnaleziono"
Lublin
imageTitle
Inauguracyjny triumf Wiebes. Niewiadoma-Phinney w czołówce
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica