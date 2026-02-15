Logo strona główna
Medal Tomasiaka, konferencja w Monachium, wrze w Polsce 2050

Kacper Tomasiak z brązowym medalem
Donald Tusk i Karol Nawrocki gratulują Kacprowi Tomasiakowi
Źródło: TVN24
Kacper Tomasiak zdobył kolejny medal olimpijski. Zakończył się drugi dzień Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Wrze w Polsce 2050. Nowe ustalenia w sprawie śmierci Aleksieja Nawalnego. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 15 lutego.

Sprawdź prognozę pogody na dziś >>>

1. Drugi medal Tomasiaka

Niesamowity Kacper Tomasiak zdobył brązowy medal na dużej skoczni w Predazzo. To drugi medal 19-letniego skoczka podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Wcześniej zdobył srebro na skoczni normalnej w Predazzo.

Kacper Tomasiak z brązowym medalem
Kacper Tomasiak z brązowym medalem
Źródło: PAP/Grzegorz Momot

Na dużej skoczni triumfował Słoweniec Domen Prevc przed Japończykiem Renem Nikaido. Paweł Wąsek uplasował się na 14. miejscu, a Kamil Stoch był 21.

2. Konferencja w Monachium

Sobota była drugim dniem 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, która potrwa do niedzieli. To najważniejsze na świecie spotkanie ekspertów ds. polityki bezpieczeństwa.

W sobotę przemówienie wygłosił między innymi sekretarz stanu USA Marco Rubio. Deklarował, że Stany Zjednoczone nie chcą podziału, ale ożywienia sojuszu z Europą, tak jak było w dwudziestym wieku. Mówił też, że USA "nie chcą, żeby nasi sojusznicy byli słabi, ponieważ to czyni nas również słabszymi".

W Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa udział biorą też Radosław Sikorski i Donald Tusk, który wystąpił podczas uroczystego wręczenia Ukrainie nagrody imienia Ewalda von Kleista.

Sikorski zwrócił się do "amerykańskich gości". "Zasługujemy"
Sikorski zwrócił się do "amerykańskich gości". "Zasługujemy"

3. Bez zmian w Polsce 2050

W Polsce 2050 wciąż wrze. Żaneta Cwalina-Śliwowska ogłosiła swoje odejście z partii. Decyzja posłanki to reakcja na podjętą w sobotę uchwałę, zaproponowaną przez przewodniczącą Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która blokuje zmiany personalne w ugrupowaniu.

Paulina Hennig-Kloska oceniła, że podjęty dokument to "uchwała kagańcowa" Pełczyńskiej-Nałęcz. Zarzuciła też "sprowadzanie Polski 2050 do dyskusji o stołkach".

Jak wynika z nieoficjalnych informacji dziennikarza TVN24+ Patryka Michalskiego, odejście Cwaliny-Śliwowskiej może uruchomić serię, a nawet doprowadzić do utworzenia osobnego klubu w Sejmie.

Wrze po Radzie Krajowej Polski 2050. "Wystarczająco długo milczałam"

Wrze po Radzie Krajowej Polski 2050. "Wystarczająco długo milczałam"

Polska
"Kilkanaście osób" chce opuścić Polskę 2050. "Tego nie da się powstrzymać"

"Kilkanaście osób" chce opuścić Polskę 2050. "Tego nie da się powstrzymać"

Patryk Michalski

4. Ustalenia w sprawie śmierci Nawalnego

Pięć państw - Wielka Brytania, Szwecja, Francja, Holandia i Niemcy - ustaliło, że rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został otruty, obwiniając o jego śmierć państwo rosyjskie.

"Wniosek wysnuto na podstawie analiz próbek Aleksieja Nawalnego przeprowadzonych przez laboratoria krajowe. Analizy te jednoznacznie potwierdziły obecność epibatydyny" - napisała grupa państw.

Epibatydyna to organiczny związek chemiczny, który występuje w jednym z gatunków tropikalnych żab w Ameryce Południowej. Nie występuje ona naturalnie w Rosji.

Śmierć Nawalnego - ustalenia pięciu państw. "Toksyna niewystępująca w Rosji"
Śmierć Nawalnego - ustalenia pięciu państw. "Toksyna niewystępująca w Rosji"

5. Kolejne starty Polaków na igrzyskach

Kolejny dzień zimowych igrzysk olimpijskich to kolejne starty Polaków. Najwcześniej walkę rozpocznie Maryna Gąsienica-Daniel, która wystąpi w slalomie gigancie. Pierwszy przejazd zaplanowano na 10, a drugi na 13.

O godzinie 10 także początek zmagań w bobslejowych jedynkach, w których zaprezentuje się Linda Weiszewski. Drugi ślizg o 11.50. Na 11.15 ustalono start w biathlonowym biegu na dochodzenie mężczyzn (na liście są Konrad Badacz, Grzegorz Galica oraz Jan Guńka), a o 14.45 o medale powalczą kobiety (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz i Żuk).

O 17.03 na torze łyżwiarskim pojawią się panie rywalizujące na 500 metrów. Wśród nich będą Martyna Baran, Andżelika Wójcik oraz Ziomek-Nogal.

Wieczór przyniesie też emocje na skoczni, bo na dużym obiekcie w Predazzo wystąpią Pola Bełtowska i Anna Twardosz (początek konkursu o 18.45). Z kolei o 19.45 start programu krótkiego par sportowych w łyżwiarstwie figurowym z udziałem duetu Julia Szczecinina  Michał Woźniak.

ZOBACZ CAŁY TERMINARZ STARTÓW POLAKÓW >>>

Opracował Kuba Koprzywa /akw

Źródło: Eurosport, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Grzegorz Momot

Zimowe igrzyska olimpijskieskoki narciarskieMonachijska Konferencja BezpieczeństwaPolska 2050Aleksiej NawalnyMarco RubioRadosław SikorskiDonald Tusk
