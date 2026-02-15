Medal Tomasiaka, konferencja w Monachium, wrze w Polsce 2050

Donald Tusk i Karol Nawrocki gratulują Kacprowi Tomasiakowi Źródło: TVN24

1. Drugi medal Tomasiaka

Niesamowity Kacper Tomasiak zdobył brązowy medal na dużej skoczni w Predazzo. To drugi medal 19-letniego skoczka podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Wcześniej zdobył srebro na skoczni normalnej w Predazzo.

Kacper Tomasiak z brązowym medalem Źródło: PAP/Grzegorz Momot

Na dużej skoczni triumfował Słoweniec Domen Prevc przed Japończykiem Renem Nikaido. Paweł Wąsek uplasował się na 14. miejscu, a Kamil Stoch był 21.

2. Konferencja w Monachium

Sobota była drugim dniem 62. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, która potrwa do niedzieli. To najważniejsze na świecie spotkanie ekspertów ds. polityki bezpieczeństwa.

W sobotę przemówienie wygłosił między innymi sekretarz stanu USA Marco Rubio. Deklarował, że Stany Zjednoczone nie chcą podziału, ale ożywienia sojuszu z Europą, tak jak było w dwudziestym wieku. Mówił też, że USA "nie chcą, żeby nasi sojusznicy byli słabi, ponieważ to czyni nas również słabszymi".

W Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa udział biorą też Radosław Sikorski i Donald Tusk, który wystąpił podczas uroczystego wręczenia Ukrainie nagrody imienia Ewalda von Kleista.

3. Bez zmian w Polsce 2050

W Polsce 2050 wciąż wrze. Żaneta Cwalina-Śliwowska ogłosiła swoje odejście z partii. Decyzja posłanki to reakcja na podjętą w sobotę uchwałę, zaproponowaną przez przewodniczącą Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, która blokuje zmiany personalne w ugrupowaniu.

Paulina Hennig-Kloska oceniła, że podjęty dokument to "uchwała kagańcowa" Pełczyńskiej-Nałęcz. Zarzuciła też "sprowadzanie Polski 2050 do dyskusji o stołkach".

Jak wynika z nieoficjalnych informacji dziennikarza TVN24+ Patryka Michalskiego, odejście Cwaliny-Śliwowskiej może uruchomić serię, a nawet doprowadzić do utworzenia osobnego klubu w Sejmie.

4. Ustalenia w sprawie śmierci Nawalnego

Pięć państw - Wielka Brytania, Szwecja, Francja, Holandia i Niemcy - ustaliło, że rosyjski opozycjonista Aleksiej Nawalny został otruty, obwiniając o jego śmierć państwo rosyjskie.

"Wniosek wysnuto na podstawie analiz próbek Aleksieja Nawalnego przeprowadzonych przez laboratoria krajowe. Analizy te jednoznacznie potwierdziły obecność epibatydyny" - napisała grupa państw.

Epibatydyna to organiczny związek chemiczny, który występuje w jednym z gatunków tropikalnych żab w Ameryce Południowej. Nie występuje ona naturalnie w Rosji.

5. Kolejne starty Polaków na igrzyskach

Kolejny dzień zimowych igrzysk olimpijskich to kolejne starty Polaków. Najwcześniej walkę rozpocznie Maryna Gąsienica-Daniel, która wystąpi w slalomie gigancie. Pierwszy przejazd zaplanowano na 10, a drugi na 13.

O godzinie 10 także początek zmagań w bobslejowych jedynkach, w których zaprezentuje się Linda Weiszewski. Drugi ślizg o 11.50. Na 11.15 ustalono start w biathlonowym biegu na dochodzenie mężczyzn (na liście są Konrad Badacz, Grzegorz Galica oraz Jan Guńka), a o 14.45 o medale powalczą kobiety (Joanna Jakieła, Anna Mąka, Natalia Sidorowicz i Żuk).

O 17.03 na torze łyżwiarskim pojawią się panie rywalizujące na 500 metrów. Wśród nich będą Martyna Baran, Andżelika Wójcik oraz Ziomek-Nogal.

Wieczór przyniesie też emocje na skoczni, bo na dużym obiekcie w Predazzo wystąpią Pola Bełtowska i Anna Twardosz (początek konkursu o 18.45). Z kolei o 19.45 start programu krótkiego par sportowych w łyżwiarstwie figurowym z udziałem duetu Julia Szczecinina Michał Woźniak.

Opracował Kuba Koprzywa /akw