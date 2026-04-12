to warto wiedzieć Wybory na Węgrzech, konwencja Koalicji Obywatelskiej, zawieszenie broni w Ukrainie Oprac. Michał Malinowski |

Tusk: wszędzie tam, gdzie widzimy realizację politycznych interesów Putina pojawiają się ludzie Kaczyńskiego

1. Wybory parlamentarne na Węgrzech

W niedzielę na Węgrzech odbywają się wybory parlamentarne. W ostatnich tygodniach większość niezależnych sondaży wykazywała poparcie dla opozycyjnej partii TISZA, kierowanej przez Petera Magyara, na poziomie od 49 do 58 procent wśród zdecydowanych wyborców, przy poparciu dla Fideszu premiera Viktora Orbana wahającym się między 35 a 38 procent.

Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 6 rano i zostaną zamknięte o godzinie 19. Większość wyborców odda dwa głosy: jeden na kandydata, który może zdobyć mandat w bezpośrednich wyborach w swoim okręgu wyborczym, drugi na listę partyjną, obejmującą cały kraj.

Viktor Orban i Peter Magyar Źródło: PAP/EPA

2. Konwencja Koalicji Obywatelskiej

Rada Krajowa Koalicji Obywatelskiej wybrała na konwencji w Warszawie nowe władze partii. Po zmianie statutu ugrupowania liczba wiceprzewodniczących wzrosła z 10 do 15. Na wiceprzewodniczących wybrano ponownie wszystkich tych, którzy do tej pory pełnili te funkcje w Platformie Obywatelskiej.

Piątka nowych wiceprzewodniczących to dawna liderka Inicjatywy Polskiej i ministra edukacji Barbara Nowacka, dawny lider Nowoczesnej i rzecznik rządu Adam Szłapka, minister finansów Andrzej Domański, wicepremier i szef MSZ Radosław Sikorski oraz wicemarszałek Senatu Rafał Grupiński.

Tusk: wychodzimy z tej wewnętrznej kampanii bardzo silni i zwarci

3. Zawieszenie broni na Ukrainie

Kreml ogłosił w czwartek, że chwilowy rozejm rozpoczął się w sobotę o godz. 16 czasu moskiewskiego (godzina 15 w Polsce) i potrwa do końca dnia w niedzielę, czyli łącznie 32 godziny. Powodem jest obchodzona 12 kwietnia Wielkanoc w kościele prawosławnym.

Zełenski oświadczył, że Ukraina będzie przestrzegać zawieszenia broni, ale odpowie "symetrycznie" na każde jego naruszenie przez Rosję. Podkreślił, że już wcześniej proponował podobną przerwę w walkach, jednak rozmowy w sprawie zakończenia wojny - trwającej od czterech lat - utknęły między innymi z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Wielkanocna msza polowa ukraińskich żołnierzy Źródło: PAP/EPA/Press service of the 93rd Separate Mechanized Brigade/HANDOUT

4. Duże utrudnienia na kolei

Od niedzieli na dwa tygodnie całkowicie wstrzymany będzie ruch pociągów między Otwockiem a Wawrem. Miasto przygotowało autobusy komunikacji zastępczej.

Pociągi SKM i KM będą dojeżdżały z kierunku Warszawy Wschodniej tylko do stacji Warszawa Wawer, do peronów tymczasowych zlokalizowanych po wschodniej stronie stacji. Tu zakończą kursy a potem wyruszą z powrotem w stronę centrum Warszawy.

SKM pojadą dalej, do Pruszkowa, po standardowej trasie linii S1 (będą kursowały w rozkładzie zbliżonym do obecnego, pasażerowie będą mieli więc do dyspozycji po dwa pociągi na godzinę, w odstępach co ok. 30 minut). W godzinach szczytu, pociągi SKM i KM będą odjeżdżały w kierunku Warszawy Wschodniej co ok. 10 minut.

5. Miliony dla przyjaciela misji. Reportaż o księdzu Cisło

Ksiądz Waldemar Cisło przez wiele lat był dyrektorem papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Dzięki promocji w prawicowych mediach oraz przy wsparciu polityków PiS do fundacji, które zakładał, trafiały dziesiątki milionów złotych przeznaczonych na działania pomocowe na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Co tak naprawdę działo się z pieniędzmi i jak wyglądała ciemna strona działalności wpływowego księdza? Dziennikarskie śledztwo Michała Fui i Joanny Rubin-Sobolewskiej ujawnia, jak ksiądz Waldemar Cisło i jego współpracownicy wykorzystywali fasadę papieskiej organizacji pomocowej do zasilania własnych, konkurencyjnych fundacji. Reporterzy odnaleźli szereg budzących wątpliwości inwestycji, a także odkryli, jak doszło do przejęcia cennej nieruchomości od starszej kobiety.

Michał Fuja o kulisach działalności księdza Waldemara Cisło

