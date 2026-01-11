Logo strona główna
Kolejna noc protestów w Iranie, wybory w Polsce 2050, podium w Zakopanem

Iran protesty
Kolejna doba protestów w Iranie
Kolejna doba antyrządowych protestów w Iranie. Odbyły się wybory na przewodniczącego Polski 2050. Reprezentacja Polski w skokach narciarskich zdobyła trzecie miejsce w Zakopanem w konkursie duetów. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w niedzielę 11 stycznia.

Sprawdź pogodę na dziś >>>

1. Kolejna noc protestów w Iranie

W piątek wieczorem dziesiątki tysięcy protestujących wyszło na ulice Teheranu w kolejnej dobie antyrządowych demonstracji. Była to już 13. doba protestów w Iranie. Jak podała irańska pozarządowa agencja Iran Human Rights (IranHR), protesty trwają obecnie w ponad 120 miastach we wszystkich 31 prowincjach kraju. Demonstracje są brutalnie tłumione przez irański reżim.

Prezydent USA Donald Trump przekazał w sobotę, że "USA są gotowe pomóc" Irańczykom.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kolejna noc protestów w Iranie. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych

Kolejna noc protestów w Iranie. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych

"Iran spogląda ku wolności". USA "są gotowe pomóc"

"Iran spogląda ku wolności". USA "są gotowe pomóc"

2. Wybory w Polsce 2050

W sobotę odbyły się wybory na przewodniczącego Polski 2050. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska powalczą o stanowisko w drugiej turze, która odbędzie się w poniedziałek.

Kto stanie na czele Polski 2050? Są wyniki głosowania
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kto stanie na czele Polski 2050? Są wyniki głosowania

Polska

3. Podium w Zakopanem

Na Wielkiej Krokwi reprezentacja Polski w skokach narciarskich zajęła trzecie miejsce w ostatnim konkursie duetów przed igrzyskami olimpijskimi. Dokonali tego Kacper Tomasiak i Dawid Kubacki. Z ogromną przewagą triumfowała Austria. Słowenia była druga.

Duet na medal. Polacy na podium w Zakopanem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Duet na medal. Polacy na podium w Zakopanem

EUROSPORT

4. Jeździli po zamarzniętym jeziorze, lód się załamał

Dwóch mężczyzn jeździło samochodem osobowym po zamarzniętym jeziorze w miejscowości Szczerbięcin w gminie Tczew (województwo pomorskie). Kiedy byli na środku, lód pod nimi się załamał. Całe auto wpadło do wody, widoczny był tylko dach. Niebezpieczną jazdę nagrał wcześniej świadek zdarzenia.

Kpt. Konrad Majewski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie przekazał, że mężczyźni wydostali się z pojazdu o własnych siłach i po lodzie dostali się na brzeg. Samochód był około 100 metrów od brzegu. Strażacy po lodzie dostali się do tego auta i potwierdzili, że nikogo więcej nie ma w środku.

Jeździli po zamarzniętym jeziorze, pod autem załamał się lód. Nagranie świadka
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Jeździli po zamarzniętym jeziorze, pod autem załamał się lód. Nagranie świadka

Trójmiasto

5. Akcja ratunkowa w Norwegii, szukali nastolatków z Polski

Pięciu nastoletnich turystów z Polski utknęło w sobotę wieczorem w rejonie góry Gaustatoppen w południowej Norwegii. Służby uruchomiły akcję poszukiwawczą. Nastolatkowie zostali odnalezieni.

Do akcji skierowano z bazy w Rygge helikopter, którego załodze udało się odnaleźć turystów i przekazać ich służbom medycznym. Byli wyziębieni, ale ich stan nie wymagał hospitalizacji.

Akcja ratunkowa w Norwegii. Nastolatkowie z Polski odnalezieni
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Akcja ratunkowa w Norwegii. Nastolatkowie z Polski odnalezieni

Autorka/Autor: kkop/ft

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

