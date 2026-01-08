Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Śmierć w Minneapolis, walka o przywództwo w Polsce 2050, USA przejęły rosyjski tankowiec

Agent Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) śmiertelnie postrzelił kobietę
W Minneapolis doszło do strzelaniny z udziałem agentów ICE
Źródło: Reuters
W Minneapolis funkcjonariusz Urzędu do spraw Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) śmiertelnie postrzelił kobietę. W strukturach Polski 2050 trwa bardzo ostra walka o przywództwo w partii. Służby USA przejęły rosyjski tankowiec Bella 1/Marinera. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w czwartek 8 stycznia.

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Śmierć po interwencji agenta ICE

W Minneapolis, w amerykańskim stanie Minnesota, funkcjonariusz Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) otworzył ogień w czasie szeroko zakrojonej operacji deportacyjnej.

Według Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), funkcjonariusz ICE oddał strzały "w obawie o własne życie oraz bezpieczeństwo innych", gdy kobieta miała "użyć pojazdu jako broni" i próbować potrącić agentów. Tłumaczenia o działaniu w obronie własnej odrzucił burmistrz Minneapolis. - To bzdura - powiedział.

Agent Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) śmiertelnie postrzelił kobietę
Agent Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) śmiertelnie postrzelił kobietę
Źródło: CRAIG LASSIG/PAP/EPA

2. Walka o przywództwo w Polsce 2050

Zostało zaledwie kilka dni do wyborów w Polsce 2050, które rozstrzygną, kto po Szymonie Hołowni przejmie w ugrupowaniu kierownictwo. W strukturach partii trwa bardzo ostra walka.

W "Podcaście politycznym" w TVN24+ ujawniliśmy szczegóły walki o przywództwo. Od niektórych działaczy słyszymy, że pod adresem "faworytki" wyścigu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz padły oskarżenia o "korupcję polityczną". Osią sporu ma być także sam przebieg głosowania i pytanie o udział w wyborach członków, którzy nie opłacają składek.

Ma "wykorzystywać stanowisko" do budowania poparcia. Z taką strategią "nie da się wygrać"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ma "wykorzystywać stanowisko" do budowania poparcia. Z taką strategią "nie da się wygrać"

Polska

3. USA przejęły rosyjski tankowiec

Służby USA przejęły rosyjski tankowiec Bella 1/Marinera. Statek był ścigany na Atlantyku przez amerykańskie siły i miał dostać eskortę rosyjskich jednostek.

4. Władze reagują na sprawę gwałtu na policjantce

W miniony weekend na terenie oddziału prewencji w Piasecznie pijany policjant z komendy stołecznej miał dopuścić się gwałtu na podległej sobie funkcjonariuszce. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty, na jej wniosek został aresztowany na trzy miesiące. Policjant został też zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych.

- Tego typu przypadki będą wypalane rozgrzanym żelazem - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 Marcin Kierwiński. Szef MSWiA zapowiedział, że "w tej sprawie będą kolejne decyzje personalne".

Policjant podejrzany o gwałt. "Kolejne decyzje personalne w nadchodzących godzinach"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Policjant podejrzany o gwałt. "Kolejne decyzje personalne w nadchodzących godzinach"

Polska

5. Kontrowersje wokół weta prezydenta

W uzasadnieniu do weta ustawy, która miała wprowadzić reformę edukacji, prezydent Karol Nawrocki odnosił się do kwestii, których w ogóle w tym dokumencie nie było i krytykuje zapisy, które już obowiązują.

- Czy służby prezydenta w ogóle to przeczytały? - zastanawiała się Katarzyna Lubnauer, wiceministra odpowiedzialna za reformę. Jej zdaniem doszło do "kompromitacji".

OGLĄDAJ: Nauczycielka i krzyż w śmieciach. Nowacka: każdy z nas ma poczucie, że to było beznadziejne
Nowacka

Nauczycielka i krzyż w śmieciach. Nowacka: każdy z nas ma poczucie, że to było beznadziejne
NA ŻYWO

Nowacka
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/ft

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: CRAIG LASSIG/PAP/EPA

Udostępnij:
TAGI:
USAPolska 2050PolicjaKarol NawrockiNajważniejsze informacje
Czytaj także:
Policjanci pomogli uwięzionej przez pożar na balkonie kobiecie z dzieckiem
Córkę udało się wynieść z płomieni, na balkonie została kobieta z synem. Nagranie
Łódź
Barbara Nowacka
Nowacka: uzasadnienie do weta prezydenta jest kompromitacją
Polska
W Paryżu odbył się szczyt koalicji chętnych
"Istotny krok naprzód". Pięć filarów deklaracji koalicji chętnych
Świat
2026-01-07T191628Z_1_LWD499707012026RP1_RTRWNEV_C_4997-USA-TRUMP-MINNESOTA-PRESSER-0005
Burmistrz Minneapolis z "wiadomością do ICE". "Wyp***********"
Świat
Donald Trump podczas konferencji prasowej z Wołodymyrem Zełenskim
Trump dzieli zysk. Za pieniądze z ropy mają kupować "wyłącznie" amerykańskie produkty
BIZNES
Abdelkader przegrała w 37 minut
Prawdziwy mecz, a tenisistka z przypadku. "Co ona tu robi?"
EUROSPORT
imageTitle
Nie żyje Martin Chivers, uczestnik słynnego meczu z Polską na Wembley
EUROSPORT
Utrudnienia w alei Zielenieckiej
Śnieg i lód na torach. Utrudnienia w ruchu tramwajów
WARSZAWA
Nuuk, Grenlandia
Przejęcie Grenlandii siłą? "Każdy prezydent zawsze zachowuje opcję"
Świat
imageTitle
Niespodziewana wpadka Projektu w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
Lód, mróz
Kilkadziesiąt stopni na minusie. Tu było najzimniej
METEO
Zabytkowy Gołębnik
Gołębnik jak nowy. Zegarmistrz wróci do wyjątkowej wieży
WARSZAWA
Ćwiczenia amerykańskich żołnierzy (zdjęcie ilustracyjne)
Trump ogłasza ambitny budżet zbrojeniowy. "Wojsko marzeń"
BIZNES
Odcinkowy pomiar prędkości Opacz-Puchały
Nowy odcinkowy pomiar prędkości na wjeździe do Warszawy
WARSZAWA
dziecko smartfon shutterstock_2645310685
Chatbot miał doprowadzić do samobójstwa nastolatka. Właściciel Google'a zawarł ugodę
BIZNES
imageTitle
Linette już w ćwierćfinale w Auckland
EUROSPORT
Donald Trump
Trump wycofuje USA z kilkudziesięciu organizacji międzynarodowych
Świat
Zima, śnieg
Osiem województw z alarmami IMGW
METEO
Nagranie ze strzelaniny w Minneapolis
Co wydarzyło się w Minneapolis? Pokazali nagrania
Świat
Mróz, zimno
Lodowato w całym kraju. Pogoda na dziś
METEO
W Minneapolis zginęła uczestniczka protestu przeciwko akcji ICE
Trump zabrał głos. Obwinia "radykalną lewicę"
Świat
imageTitle
To on stoi za transferem Pietuszewskiego do Porto. "Bardzo mi pomógł"
EUROSPORT
imageTitle
Obywatele zacięli się na dobre. Przełamanie Haalanda nie pomogło
EUROSPORT
07 2040 pis spotkanie-0029
"Jest jedność". Politycy po "obowiązkowym" spotkaniu PiS
Polska
imageTitle
Wielkie emocje i sporo przetasowań. Francuz najszybszy w Madonna di Campiglio
EUROSPORT
Kobieta zginęła w Minneapolis podczas akcji deportacyjnej
"Stary, popełniłeś morderstwo". Kobieta zginęła w czasie akcji ICE
Świat
Marco Rubio
Plan na Wenezuelę. Trzy punkty Marca Rubio
Świat
imageTitle
Koniec epoki. Trener zwolniony po 18 latach
EUROSPORT
Kosowo, powódź
Z zalanego domu ewakuowano rodzinę. "Udało nam się uciec i przeżyć"
METEO
imageTitle
Koncert Barcelony. Lewandowski i Szczęsny w roli widzów
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica