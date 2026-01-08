Śmierć w Minneapolis, walka o przywództwo w Polsce 2050, USA przejęły rosyjski tankowiec

W Minneapolis doszło do strzelaniny z udziałem agentów ICE Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

PROGNOZA POGODY NA DZIŚ

1. Śmierć po interwencji agenta ICE

W Minneapolis, w amerykańskim stanie Minnesota, funkcjonariusz Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) otworzył ogień w czasie szeroko zakrojonej operacji deportacyjnej.

Według Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), funkcjonariusz ICE oddał strzały "w obawie o własne życie oraz bezpieczeństwo innych", gdy kobieta miała "użyć pojazdu jako broni" i próbować potrącić agentów. Tłumaczenia o działaniu w obronie własnej odrzucił burmistrz Minneapolis. - To bzdura - powiedział.

Agent Urzędu ds. Imigracji i Egzekwowania Ceł (ICE) śmiertelnie postrzelił kobietę Źródło: CRAIG LASSIG/PAP/EPA

2. Walka o przywództwo w Polsce 2050

Zostało zaledwie kilka dni do wyborów w Polsce 2050, które rozstrzygną, kto po Szymonie Hołowni przejmie w ugrupowaniu kierownictwo. W strukturach partii trwa bardzo ostra walka.

W "Podcaście politycznym" w TVN24+ ujawniliśmy szczegóły walki o przywództwo. Od niektórych działaczy słyszymy, że pod adresem "faworytki" wyścigu Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz padły oskarżenia o "korupcję polityczną". Osią sporu ma być także sam przebieg głosowania i pytanie o udział w wyborach członków, którzy nie opłacają składek.

3. USA przejęły rosyjski tankowiec

Służby USA przejęły rosyjski tankowiec Bella 1/Marinera. Statek był ścigany na Atlantyku przez amerykańskie siły i miał dostać eskortę rosyjskich jednostek.

4. Władze reagują na sprawę gwałtu na policjantce

W miniony weekend na terenie oddziału prewencji w Piasecznie pijany policjant z komendy stołecznej miał dopuścić się gwałtu na podległej sobie funkcjonariuszce. Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzuty, na jej wniosek został aresztowany na trzy miesiące. Policjant został też zawieszony w pełnieniu obowiązków służbowych.

- Tego typu przypadki będą wypalane rozgrzanym żelazem - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 Marcin Kierwiński. Szef MSWiA zapowiedział, że "w tej sprawie będą kolejne decyzje personalne".

5. Kontrowersje wokół weta prezydenta

W uzasadnieniu do weta ustawy, która miała wprowadzić reformę edukacji, prezydent Karol Nawrocki odnosił się do kwestii, których w ogóle w tym dokumencie nie było i krytykuje zapisy, które już obowiązują.

- Czy służby prezydenta w ogóle to przeczytały? - zastanawiała się Katarzyna Lubnauer, wiceministra odpowiedzialna za reformę. Jej zdaniem doszło do "kompromitacji".

OGLĄDAJ: Nauczycielka i krzyż w śmieciach. Nowacka: każdy z nas ma poczucie, że to było beznadziejne