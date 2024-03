Szpital, w którym operowano księżną Kate, musi tłumaczyć się z próby uzyskania dostępu do jej prywatnej dokumentacji medycznej. Aryna Sabalenka wydała oświadczenie po śmierci Konstantina Kołcowa. Z kolei premier Albanii Edi Rama znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak popchnął jedną z dziennikarek. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć 21 marca.

1. Szpital, w którym operowano księżną Kate, wydał oświadczenie

Personel szpitala, w którym w połowie stycznia księżna Kate przeszła operację jamy brzusznej, usiłował uzyskać dostęp do jej prywatnej dokumentacji medycznej. Placówka wszczęła już wewnętrze postępowanie - podał we wtorek "The Mirror".