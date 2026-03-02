Logo strona główna
Nocne ataki Izraela, orędzie Trumpa, dron nad brytyjską bazą

Izraelski system obrony powietrznej przechwytuje irańskie pociski nad Tel Awiwem
Skutki nalotów na siedzibę irańskiego przywódcy w Teheranie - wideo bez dźwięku
Źródło: Reuters/Vantor
W poniedziałek rozpoczyna się trzeci dzień izraelsko-amerykańskiej operacji wymierzonej w Iran. Prezydent USA Donald Trump wystąpił w orędziu. Izrael przeprowadził w nocy nowe naloty na Teheran i rozszerzył swoją kampanię wojskową o ataki na bojowników Hezbollahu w Libanie. Media donoszą, że na brytyjską bazę na Cyprze spadł irański dron. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat dla Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie. Oto najważniejsze informacje o wojnie na Bliskim Wschodzie, które warto wiedzieć w poniedziałek 2 marca.

1. Kolejne oświadczenie Donalda Trumpa

Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedzielnym orędziu, że siły USA będą kontynuować operację przeciwko Iranowi do czasu osiągnięcia wszystkich swoich celów. Przyznał jednak, że może to się wiązać z kolejnymi ofiarami wśród amerykańskich żołnierzy. Do tej pory poinformowano o trzech ofiarach śmiertelnych po stronie USA.

- Całe dowództwo wojskowe (Iranu) zginęło, a wielu z nich chce się poddać, by ratować życie. Chcą immunitetu. Dzwonią tysiącami - mówił Trump w nagranym w Mar-a-Lago orędziu opublikowanym na swojej platformie społecznościowej Truth Social.

Trump: działania bojowe będą kontynuowane do osiągnięcia wszystkich celów
Źródło: Reuters

Wcześniej prezydent USA udzielił wywiadu brytyjskiemu "Daily Mail", w którym zasugerował, że operacja w Iranie może potrwać cztery tygodnie. Z kolei w "Fox News" powiedział, że do tej pory zginęło 48 wysokich przedstawicieli władz w Teheranie.

Trump: w jednej chwili zginęło 48 przedstawicieli najwyższych władz
Trump: w jednej chwili zginęło 48 przedstawicieli najwyższych władz

2. Ataki Izraela na cele w Teheranie

W nocy z niedzieli na poniedziałek izraelskie wojsko poinformowało o kolejnej fali uderzeń z powietrza na cele w "sercu Teheranu", stolicy Iranu.

3. Na brytyjską bazę spadł dron

Brytyjska baza lotnicza Akrotiri na Cyprze została prawdopodobnie zaatakowana przez drona - poinformowała w poniedziałek stacja Sky News, powołując się na brytyjskie Ministerstwo Obrony.

Rzecznik rządu cypryjskiego powiedział, że "informacje otrzymane z różnych źródeł wskazują, że do ataku użyto bezzałogowego drona, który spowodował ograniczone szkody". Według cytowanych przez dziennik "Cyprus Mail" niepotwierdzonych informacji mógł to być irański dron bojowy Shahed 136.

Gazeta podała, że personel bazy został poinformowany o uderzeniu "małego drona" w lotnisko. Incydent nie spowodował ofiar, ale wywołał "niewielkie szkody".

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer ogłosił wcześniej w niedzielę, że zgodził się na prośbę USA, by brytyjskie bazy były wykorzystywane do uderzeń w magazyny lub wyrzutnie irańskich rakiet w "celu defensywnym". Zaznaczył, że siły brytyjskie nie są zaangażowane w ataki ofensywne na Iran.

Keir Starmer
Keir Starmer
Źródło: EPA POOL

4. Atak Hezbollahu na Izrael

W poniedziałek Izrael przeprowadził naloty na kontrolowane przez Hezbollah południowe przedmieścia Bejrutu po tym, jak wspierana przez Iran grupa wystrzeliła rakiety i drony w kierunku Izraela, aby pomścić zabójstwo najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego - poinformowała agencja Reutera.

Izraelskie siły zbrojne wydały ostrzeżenie, nakazujące ewakuację mieszkańców kilkudziesięciu wsi w południowym i wschodnim Libanie. Z kolei Hezbollah przyznał się do ataku na bazę rakietową na południe od miasta Hajfa w odwecie za irańskiego przywódcę.

Media podkreślają, że był to pierwszy ostrzał rakietowy Izraela przeprowadzony przez Hezbollah od listopada 2024 roku, gdy obie strony zawarły rozejm wynegocjowany przy mediacji m.in. Stanów Zjednoczonych.

5. Komunikat MSZ dla Polaków na Bliskim Wschodzie

Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że resort "nie ma informacji o poszkodowanych obywatelach Polski w regionie Bliskiego Wschodu". W niedzielę uruchomiono też specjalną linię dla Polaków przebywających w regionie, pod numerem +48 22 523 88 80.

Wewiór ponowił również apel MSZ: "nie jedź na Bliski Wschód i nie planuj podróży przez ten region do czasu stabilizacji sytuacji". "Osobom przebywającym w regionie rekomendujemy - w miarę możliwości i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa - rozważenie opuszczenia go drogą inną niż lotnicza" - poinformował.

Zaleca się także rejestrację w systemie Odyseusz, który umożliwia MSZ kontakt z podróżnymi w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnej za granicą.

Zobacz też: Maile i telefony kontaktowe dla Polaków przebywających na Bliskim Wschodzie.

Autorka/Autor: Aleksandra Sapeta

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: EPA

