Wyciekły szczegóły umowy koalicyjnej, toksyczne odpady odkryte w kopalni, Ohio otwiera się na marihuanę 

1. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała w sprawie stóp procentowych

2. Co znajdzie się w umowie koalicyjnej?

"Gazeta Wyborcza" dotarła do szczegółów umowy koalicyjnej, zawartej między Koalicją Obywatelską, Trzecią Drogą i Lewicą. W dokumencie mają się znaleźć - według ustaleń dziennika - deklaracja dotycząca uruchomienia pieniędzy z KPO, zobowiązanie przeprowadzenia audytu finansów publicznych, przeprowadzenie zmian w szkolnictwie, telewizji publicznej i w służbach oraz powołanie komisji śledczej, która rozliczyłaby nadużycia władzy w ciągu ostatnich ośmiu lat.

"Gazeta Wyborcza" pisze, że "nad zapisami pracował speczespół, w którym każda z partii miała reprezentanta". "Początkowo nie była jasna formuła dokumentu. W Trzeciej Drodze uważali, że zapisy powinny być maksymalnie szczegółowe, KO i Lewica przekonywały, by umowa była minimum programowym" - napisano.

3. Tony niebezpiecznych odpadów pod ziemią

W kopalni "Piast" w Bieruniu (woj. śląskie) w co najmniej w dwóch miejscach są składowane niebezpieczne substancje, przeterminowane środki chemiczne oraz odpady komunalne. Śmieci są magazynowane w wyrobiskach na obrzeżach kopalni, gdzie dostęp ma ograniczona grupa górników.

Mimo że ukryte w kopalni wysypiska śmieci zlokalizowano kilkaset metrów pod ziemią, stanowią ogromne zagrożenie na powierzchni. Kopalnia jest cały czas odwadniana. Substancje po rozszczelnieniu się pojemników spływają do kanału odwadniającego, skąd są pompowane na powierzchnię, i tak finalnie wpływają do Wisły oraz mają wpływ na zanieczyszczenie wód podziemnych i naziemnych.

4. Czarnek zmienił listę punktowanych czasopism

Największe zdziwienie wśród naukowców i naukowczyń wzbudził fakt, że czasopismo "Pedagogika Katolicka" znalazło się w tej samej grupie co "Nature", "Science" czy tytuły Uniwersytetu Harvarda. Na liście ponadto pojawiły się między innymi: "Przegląd Mleczarski", "Zabytki na Mazowszu" oraz "Zeszyty Naukowe PIM MSWiA".

5. Ohio opowiada się za legalizacją marihuany

Wyborcy z Ohio opowiedzieli się za legalizacją rekreacyjnej marihuany podczas przeprowadzonego referendum – podaje portal Politico. Zgodnie z jego wynikiem osoby powyżej 21. roku życia będą mogły legalnie posiadać do 2,5 uncji (ok. 70 gramów) narkotyku oraz uprawiać do 6 krzaków konopi indyjskich.