Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 7 lutego

1. Były prezydent Chile zginął w katastrofie śmigłowca

Do katastrofy doszło w mieście Lago Ranco na południu Chile. Pinera to jedyna ofiara śmiertelna tragedii - przekazał SENAPRED, agencja chilijskiego rządu odpowiedzialna za akcje ratownicze. Trzy inne osoby na pokładzie śmigłowca są ranne - dodano w komunikacie.

2. Król Karol wycofuje się z obowiązków, Harry przybył do Londynu

W związku z przekazaną dzień wcześniej informacją o zdiagnozowaniu u jego ojca nowotworu książę Harry, młodszy syn brytyjskiego króla Karola III, przyleciał we wtorek po południu do Londynu.

3. Sejm rozpoczyna trzydniowe posiedzenie

Mariusz Kamiński zapowiedział, że zamierza przyjść na posiedzenie Sejmu. Jak podkreślił "jest do tego zobowiązany". Wcześniej taką samą deklarację złożył polityk PiS Maciej Wąsik. - Jeżeli będą chcieli wejść do Sejmu jako byli posłowie, to do niego wejdą, na galerię. Na pewno nie na posiedzenie plenarne - odniosła się do zapowiedzi polityków PiS rzeczniczka marszałka Sejmu Katarzyna Karpa-Świderek.