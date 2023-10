Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 4 października

Co najmniej 21 osób zginęło w wypadku autobusu w Wenecji. Amerykańska Izba Reprezentantów po raz pierwszy w historii zdecydowała o odwołaniu spikera. Z kolei na granicy ze Słowacją tymczasowo zaczęły obowiązywać kontrole. Oto pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć.

1. Tragiczny wypadek autobusu w Wenecji

Co najmniej 21 osób zginęło w wypadku autobusu w Wenecji - podały agencje Ansa i Reuters, powołując się na miejscowe służby. Kilkanaście osób zostało rannych. - To apokaliptyczna scena - powiedział na miejscu wypadku burmistrz Wenecji Luigi Brugnaro.

Autobus z wieloma osobami na pokładzie spadł we wtorkowy wieczór z wysokości dziesięciu metrów z wiaduktu na Via dell'Elettricita w Mestre, dzielnicy Wenecji, i wylądował na torach kolejowych biegnących wzdłuż drogi - pisze Ansa. Autobus po uderzeniu w ziemię zapalił się. Rannych zostało 18 osób - podały ekipy ratownicze.

2. Izba Reprezentantów odwołała spikera Kevina McCarthy'ego

Izba Reprezentantów zagłosowała we wtorek za pozbawieniem funkcji spikera Izby Kevina McCarthy'ego, doprowadzając do wakatu na tym stanowisku. Jest to pierwszy taki przypadek w historii USA.