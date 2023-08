Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 30 sierpnia

PiS zgłasza dziewięć osób do komisji ds. badania wpływów rosyjskich. Niemieccy śledczy badają, czy obecnie ukrywająca się rosyjska dziennikarka niezależna nie padła ofiarą ataku. Z kolei prokuratura w greckiej Larisie postawiła zarzuty, w tym zabójstwa, czterem byłym szefom Helleńskiego Przedsiębiorstwa Kolejowego (OSE). Oto pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć.

1. PiS zgłasza kandydatów do komisji "lex Tusk"

Klub Prawa i Sprawiedliwości zgłosił dziewięć osób do komisji do spraw badania wpływów rosyjskich, żaden inny klub parlamentarny nie zgłosił kandydatów - przekazał dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu. Ustawa przyjęta w tej sprawie określana jest jako "lex Tusk".

Rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand ostrzegł, że jeśli komisja "podejmie działania w kontekście nadchodzących wyborów ", to KE może zdecydować się na kolejny krok w procedurze naruszeniowej.

2. Reuters: trzy rosyjskie dziennikarki prawdopodobnie otrute

Niemieccy śledczy badają, czy obecnie ukrywająca się rosyjska dziennikarka niezależna Jelena Kostiuczenko nie padła ofiarą ataku, gdy w październiku 2022 roku nagle zachorowała. - W czasie podróży z Monachium do Berlina nagle zaczęło mi się kręcić w głowie i pojawił się silny ból brzucha. Objawy te utrzymywały się przez kilka tygodni – podkreśliła dziennikarka.

Agencja Reutera przypomina, że w przeszłości dochodziło poza granicami Rosji do prób otrucia wrogów Władimira Putina – w tym byłych tajnych agentów Siergieja Skripala czy Aleksandra Litwinienki.

3. Prokuratura stawia zarzuty ws. katastrofy w Grecji

Prokuratura w greckiej Larisie postawiła zarzuty, w tym zabójstwa, czterem byłym szefom Helleńskiego Przedsiębiorstwa Kolejowego (OSE). Dotyczą katastrofy kolejowej , do której doszło pod koniec lutego - podał portal Ekathimerini.

4. Zagraniczna prasa o wyborach w Polsce

Jesienią Polacy staną przed wyborem, który dotyczy pozycji ich państwa w Unii Europejskiej. Stawką jest to, czy Polska będzie w sercu Europy, kształtując decyzje, czy na jej peryferiach, pozbawiona korzyści i wpływów - ocenił w komentarzu dla Politico dotyczącym wyborów parlamentarnych w Polsce Mujtaba Rahman. W opinii autora 15 października odbędą się "najważniejsze wybory tego roku w Unii Europejskiej".

5. RPO interweniuje ws. dostępu do znieczulenia przy porodzie

RPO pyta Ministerstwo Zdrowia już kolejny raz o znieczulenia. - Po raz pierwszy zwracaliśmy się z tym pytaniem już w 2016 roku, no, ale minęło 8 lat i problem się utrzymuje - zauważa Wojciech Brzozowski. - Jest to wyznacznik takiego stosunku do kobiet - twierdzi Joanna Pietrusiewicz z Fundacji "Rodzić po ludzku".