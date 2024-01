Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 3 stycznia

1. Zderzenie samolotów na lotnisku w Tokio

2. Zamieszanie wokół kursu walut

W poniedziałek wieczorem niepokój internautów wzbudził kurs euro do złotego publikowany na niektórych portalach, w tym dostępny na stronie internetowej Google. W poniedziałek wieczorem według wykresów na niektórych portalach, w tym na stronie Google, kurs euro miał przekroczyć poziom 5,73 złotego, co oznaczałoby wzrost o 32 procent w stosunku do piątkowego zamknięcia. Minister finansów Andrzej Domański w serwisie X (dawniej Twitter) zaapelował o spokój i napisał, że "kurs złotego, który sieje panikę to 'fejk' (błąd źródła danych)".