Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 3 października

1. Milion osób na Marszu Miliona Serc

Jak dokonano tych wyliczeń? - My to robimy szacunkowo. Przyjmujemy, że trasa, którą zmierzyliśmy przed marszem, wynosiła około 420 tysięcy metrów kwadratowych. Na takich demonstracjach przyjmuje się, że na każdym metrze są średnio dwie-trzy osoby, wystarczy sobie to przemnożyć i wychodzą nam te szacunki - wyjaśniła Monika Beuth. Jak dodała, w kulminacyjnym momencie uczestnicy i uczestniczki marszu wypełniali całą jego trasę: od ronda Dmowskiego do ronda "Radosława".