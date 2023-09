Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 29 września

Ormianie masowo opuszczają Górski Karabach. Szwecja wysyła wojsko do walki z przestępcami. Z kolei w centrum Rotterdamu doszło do strzelaniny, w której zginęły trzy osoby. Oto pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć.

1. Ormianie opuszczają Górski Karabach

Dziesiątki tysięcy ludzi ruszyło krętymi górskimi drogami w stronę sąsiedniej Armenii , uciekając ze strachu przed czystkami etnicznymi ze strony triumfującego Azerbejdżanu - pisze amerykański dziennik "New York Times".

2. Szwecja wysyła wojsko do walki z przestępcami

Szwedzki premier Ulf Kristersson zapowiedział w czwartek, że do walki ze zorganizowaną przestępczością zostanie skierowane wojsko. - Coraz więcej dzieci i zupełnie niewinnych ludzi doświadcza tej drastycznej przemocy - mówił.

3. Nowe szczegóły w sprawie wypadku na A1

Dziennikarze TVN24 dotarli do dokumentów sporządzonych przez ratowników medycznych wezwanych na miejsce. Wynika z nich, że mężczyźni z bmw jednoznacznie wskazywali, kto w momencie zdarzenia był za kierownicą. Prokuratura w czwartek wydała decyzję o przedstawieniu kierującemu zarzutu spowodowania wypadku.

4. Tusk podaje wyniki wewnętrznego sondażu

Wyniki naszego wewnętrznego sondażu pokazują, że szansa jest na wyciągnięcie ręki, ale nic nie jest rozstrzygnięte - powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk podczas spotkania z mieszkańcami Elbląga. Przekazał, że z badań wynika, iż Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 34,9 procent poparcia, a Koalicja Obywatelska - na 32,8 procent. - Mnie to nie wystarcza, wam też pewnie nie - mówił.

Tymczasem z Według najnowszego sondażu IBRiS dla Onetu, Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 35,1 proc. poparcia. To taki sam wynik, jaki PiS zdobyło w poprzednim badaniu tej pracowni z 20 września. Na Koalicję Obywatelską zagłosowałoby 27 proc. To więcej o 0,9 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego sondażu. Jednocześnie różnica między pierwszym a drugim miejscem w sondażu wyniosła 8,1 pkt. proc.