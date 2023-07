Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 29 lipca

1. Trąba powietrzna w powiecie garwolińskim

2. Rzeka zanieczyszczona po pożarze składowiska

3. Relacje o UFO przed Kongresem. Pułkownik o podobnej historii z Polski

Jerzy Rzymowski, redaktor naczelny magazynu "Nowa Fantastyka", mówił w "Tak jest" w TVN24, że tego typu doniesienia należy traktować "z ogromną ostrożnością". - Bo gdyby to faktycznie była prawda, to byłaby to zmiana w naszym postrzeganiu rzeczywistości na taką skalę, jakiej żeśmy nie widzieli od czasów Kopernika - podkreślił.

Pułkownik rezerwy Maciej Matysiak, ekspert fundacji Stratpoints, opisywał historię jednego przypadku z Polski, który - jak stwierdził -"można by zakwalifikować do takich zdarzeń".

4. Sejm odrzuca wniosek opozycji wobec "lex Czarnek"

Sejm w piątek odrzucił wniosek opozycji o odrzucenie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe określanego przez większość rządzącą jako "Chrońmy dzieci", a przez opozycję jako "lex Czarnek 3.0". Tym samym opowiedział się za dalszymi pracami nad tym projektem. Trafi on teraz do komisji edukacji, nauki i młodzieży.

W środku wakacji, gdy szkolne korytarze świecą pustkami, do Sejmu trafił projekt ustawy, który - zdaniem nauczycieli i ekspertów - ograniczy obecność organizacji pozarządowych w szkołach. Projekt już został nazwany "lex Czarnek 3.0", bo do poprzednich dwóch ustaw, zawetowanych przez prezydenta, były te same zastrzeżenia. Tym razem nie był to projekt rządowy czy poselski, ale obywatelski.