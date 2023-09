Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 28 września

Trwa wielka mobilizacja przed Marszem Miliona Serc. Pojawiają się nowe ustalenia po tragicznym wypadku na A1. Z kolei we Francji trwają poszukiwania 15-letniej dziewczyny. Oto pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć.

1. Wielka mobilizacja przed Marszem Miliona Serc

Donald Tusk zaprasza, zachęca i apeluje o udział w marszu 1 października . Nie tylko on. W Koalicji Obywatelskiej panuje organizacyjna mobilizacja. Warszawscy kandydaci rozdają ulotki na ulicach. - Mamy dość tego, że władza chce mówić, jak mamy żyć - podkreśla Aleksandra Gajewska z PO.

To ma być pokaz siły opozycji i największa antyrządowa demonstracja od lat. Już w niedzielę w Warszawie odbędzie się Marsz Miliona Serc. Platforma Obywatelska mobilizuje działaczy i organizuje transport dla chętnych, by manifestować w stolicy. Trasa marszu będzie inna niż 4 czerwca.

2. Prezes PiS na konwencji w Pruszkowie

Przed nami kilkanaście dni ciężkiej pracy - zapowiedział w środę podczas konwencji wojewódzkiej Prawa i Sprawiedliwości w Pruszkowie lider ugrupowania Jarosław Kaczyński. - 15 października, w imieniny Jadwigi, bo akurat moja świętej pamięci mama była Jadwigą, otwieramy szampana i może nie tylko - dodał, zachęcając do udziału w niedzielnej konwencji partii w Katowicach.

Jarosław Kaczyński podczas wystąpienia odniósł się również do postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie, który wydał zabezpieczenie zakazujące ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze publicznego wypowiadania się i publikowania w mediach społecznościowych oświadczeń i informacji dotyczących filmu "Zielona granica", w których następowałyby nawiązania, zestawienia lub porównania reżyserki tego filmu Agnieszki Holland i jej twórczości ze zbrodniczymi reżimami.

Prezes PiS stwierdził, że w ochronie granic nie przeszkodzą "żadne kłamliwe, bezczelne, niesłychane filmy" ani "wyroki, w cudzysłowie, 'sądów', które zakazują nam, na przykład ostatnio ministrowi Ziobrze, by wypowiadał się w sprawie tego filmu".

3. Nowe ustalenia w sprawie wypadku na autostradzie

Zbigniew Ziobro, prokurator generalny i minister sprawiedliwości, przekazał ustalenia ze śledztwa po wypadku na A1, w którym zginęła trzyosobowa rodzina. - Samochód bmw jechał z szybkością co najmniej 253 kilometrów na godzinę - poinformował. Z Niemiec do Polski sprowadzono program, który pozwolił na uzyskanie dostępu do zapisów z samochodu, który - jak wynika z ustaleń policji - brał udział w tragicznym wypadku. W tej sprawie wciąż nikt nie usłyszał zarzutów.