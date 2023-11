Rząd Morawieckiego zaprzysiężony, zmiany w PiS, rozejm potrwa dłużej

1. Rząd Morawieckiego zaprzysiężony

2. PiS obsadza nowe struktury

3. Media: rozejm Izraela z Hamasem przedłużony

Jak poinformował portal Times of Israel, rozejm, który pierwotnie, zgodnie z porozumieniem między rządem Izraela a Hamasem, miał obowiązywać do wtorku, został przedłużony o dwa dni - do czwartku, by umożliwić uwolnienie kolejnych około 20 zakładników.