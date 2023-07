Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 26 lipca

czytaj dalej

Sycylia walczy z pożarami. Na włoskiej wyspie ogień szaleje w 86 miejscach, z czego najniebezpieczniej jest w regionie Palermo. Żywioł przyczynił się do śmierci co najmniej trzech osób i zmusił władze do tymczasowego zamknięcia lotniska. Na Kontakt 24 otrzymaliśmy zdjęcia z płonących miejsc.