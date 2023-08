Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 25 sierpnia

Donald Trump stawił się w areszcie hrabstwa Fulton w Atlancie. Na polskich torach doszło do trzech groźnych incydentów. Z kolei przywódca junty w Nigrze upoważnił siły zbrojne Mali i Burkina Faso do interwencji na terytorium jego kraju w przypadku ataku sił państw Afryki Zachodniej. Oto pięć rzeczy, które warto dziś wiedzieć.

1. Trump stawił się w areszcie, wyszedł za kaucją

2. Obchody Dnia Niepodległości Ukrainy w największych miastach w Polsce

3. Seria incydentów w ruchu kolejowym

W czwartek doszło do trzech groźnych incydentów na torach. Nad ranem do wykolejenia w Białymstoku (woj. podlaskie). Pociąg jadący do Warszawy wypadł z szyn niedługo po wyjechaniu z dworca. Drugi wypadek wydarzył się po godzinie 12 pod Skierniewicami (woj. łódzkie). Na trasie Warszawa - Łódź zderzyły się tam dwa składy. Po godzinie 13 doszło natomiast do wykolejenia pociągu towarowego przejeżdżającego przez dworzec Poznań Starołęka. Skład zablokował główną drogę w tym rejonie miasta.