Pięć rzeczy, które warto wiedzieć 24 sierpnia

1. Rosyjski urząd: Prigożyn zginął w katastrofie samolotu

2. PO składa wniosek o proces w trybie wyborczym

3. Nieudana próba wystrzelenia północnokoreańskiego satelity szpiegowskiego

Wojsko Korei Południowej poinformowało, że Korea Północna wystrzeliła rakietę dalekiego zasięgu, która poleciała w stronę Pacyfiku. Północnokoreańskie media przekazały, że pierwsza i druga faza lotu rakiety przebiegły normalnie. Do błędu doszło jednak w systemie awaryjnego odpalania podczas trzeciej fazy lotu. Rakieta z satelitą szpiegowskim spadła do morza.

4. Rudy Giuliani stawił się w areszcie

5. Natalia Kaczmarek ze srebrnym medalem mistrzostw świata

Natalia Kaczmarek zdobyła srebrny medal w biegu na 400 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie. - Jeszcze to do mnie nie dociera, bo zmęczenie jest ogromne. Muszę chwilę odpocząć, usiąść i zrozumieć to, co się stało - powiedziała.