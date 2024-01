Premier Donald Tusk spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Mariusz Kamiński w związku z pogorszeniem stanu zdrowia został przewieziony z zakładu karnego do cywilnego szpitala w Radomiu. Z kolei Elon Musk odwiedził Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć 23 stycznia.

1. Kamiński przewieziony do szpitala

Mariusz Kamiński został przewieziony z zakładu karnego do cywilnego szpitala w Radomiu - podała "Gazeta Wyborcza". Były poseł prowadzi protest głodowy. Profil "Komitet Obrony Więźniów Politycznych" na platformie X - prowadzony przez współpracowników skazanych polityków - przekazał po godzinie 21, że Kamiński był badany, bo stan jego zdrowia się "pogorszył".

Informację o pobycie w szpitalu potwierdził były zastępca Kamińskiego Stanisław Żaryn. Wirtualna Polska napisała przed godziną 23, że Kamiński po badaniach wrócił do zakładu karnego.

2. Tusk w Kijowie

- Tu w Ukrainie rozgrywają się losy wolnego świata. To jest obrona Ukrainy, jej niepodległości, integralności terytorialnej przed rosyjskich agresorem. To właśnie w Ukrainie przebiega światowy front między dobrem a złem - podkreślił szef rządu.

Dodał, że jeśli komuś zależy na wolności, prawach człowieka , rządach prawa, demokracji, to musi wspierać Ukrainę wszystkimi dostępnymi środkami w jej walce z Rosją . - Ta walka jest walką w obronie podstawowych wartości - zaznaczył premier.

3. Sikorski zapowiada przekazanie Ukrainie zamrożonych rosyjskich aktywów

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wziął udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Unii Europejskiej. - Zgodziliśmy się politycznie, chociaż to musi być potwierdzone prawnie, że zamrożone aktywa Banku Centralnego Rosji - dochody z nich - zostaną przekazane Ukrainie. To jest bardzo ważne ustanowienie zasady, że to agresor powinien zapłacić za szkody, które wyrządza - podkreślił.