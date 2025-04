Termin pogrzebu Franciszka, żałoba narodowa, propozycja Putina

Jak będzie wyglądał pogrzeb papieża Franciszka? Źródło: Jacek Tacik/Fakty TVN

W sobotę odbędzie się msza pogrzebowa papieża Franciszka. Tego dnia w naszym kraju obowiązywać będzie żałoba narodowa. Oto pięć rzeczy, które warto wiedzieć w środę 23 kwietnia.

1. Znany termin pogrzebu papieża Franciszka

Od środy do piątku trumna z ciałem papieża Franciszka zostanie wystawiona dla wiernych - zgodnie z jego życzeniem będzie zamknięta.

W sobotę o godzinie 10 na placu Świętego Piotra odbędzie się msza pogrzebowa papieża, po której zostanie on pochowany zgodnie ze swoim życzeniem w Bazylice Matki Bożej Większej.

W trakcie przygotowań do pogrzebu pomagać Kamerlingowi Świętego Kościoła Rzymskiego kardynałowi Kevinowi Farrellowi będzie kardynał Stanisław Ryłko, archiprezbiter rzymskiej bazyliki Matki Bożej Większej.

Ciało papieża w trumnie w Domu Świętej Marty w Watykanie Źródło: PAP/EPA/VATICAN MEDIA

2. Żałoba narodowa

Prezydent Andrzej Duda weźmie udział w pogrzebie papieża Franciszka. Będzie towarzyszyć mu pierwsza dama. W związku ze śmiercią ojca świętego prezydent podjął decyzję, aby dzień pogrzebu - 26 kwietnia - uczynić dniem żałoby narodowej.

3. Wniosek prokuratury w sprawie Mateckiego

Prokuratura Krajowa złożyła wniosek o przedłużenie tymczasowego aresztu dla posła PiS Dariusza Mateckiego o kolejny miesiąc - do 5 czerwca.

Śledczy uzasadniają to między innymi wysokim prawdopodobieństwem popełnienia zarzucanych mu czynów oraz obawą, że podejrzany mógłby utrudniać postępowanie.

4. Putin proponuje wstrzymanie inwazji

Rosyjski przywódca Władimir Putin zaproponował wstrzymanie inwazji zbrojnej na Ukrainę wzdłuż obecnej linii frontu - pisze dziennik "Financial Times", powołując się na źródła bliskie sprawie.

Dziennik "The Washington Post" za swoimi źródłami pisze, że Stany Zjednoczone są gotowe uznać Krym za rosyjski i przedstawiły tę opcję Ukrainie.

5. Trump leci na Bliski Wschód

Biały Dom poinformował o planowanej wizycie Donalda Trumpa w trzech krajach Bliskiego Wchodu – Arabii Saudyjskiej, Kataru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Odbędzie się ona w dniach 13-16 maja.

Pierwotnie miała to być pierwsza zagraniczna wizyta prezydenta w drugiej kadencji, jednakże w najbliższy piątek Trump uda się do Rzymu, by wziąć w sobotę udział w pogrzebie papieża Franciszka. Do kraju ma wrócić tuż po uroczystościach.